El ciclista miembro del equipo Caja Rural-Seguros RGA, Orluis Aular, renovó su contrato hasta 2024 con el grupo español. El ganador de la presea de oro en los Juegos Suramericanos 2022 y participante de los Olímpicos de Tokyo, ya fijó sus objetivos; carreras en España, subir de categoría y París 2024, son algunos de ellos.

Aular se describe así mismo como un ciclista todo terreno, pasa las medias montañas y las llegadas planas sumamente rápido. Además, se destaca en contrarreloj y ruta, donde es actualmente campeón nacional.

El atleta nacido en Nirgua, estado Yaracuy, Región Centro Occidental de Venezuela, contó que se siente agradecido por las oportunidades y recientes triunfos que ha tenido, tanto profesionales como personales, pues el mismo día que ganó los sudamericanos le dijeron que sería papá.

Cómo inició todo

Orluis siempre estuvo ligado a los deportes; fútbol, béisbol, pero a los 14 años le pidió a su papá que le comprara su primera bicicleta, después de competir en las ferias del pueblo y practicar de forma amateur. Este lo dudo mucho pues no pensaba que su hijo se tomara en serio la disciplina. Siendo aún un niño, cambió la bicicleta que tenía por un cuadro de una profesional, fue allí cuando notó su interés. Finalmente accede y le compra su primera bicicleta para competencias.

Su inicio en la selección de Yaracuy fue con la fundación de Carlos Ochoa, en este grupo fue campeón de pista. Luego se iría a Táchira, pero retornaría a su estado natal. Ganó una etapa de la Vuelta al Táchira y sería líder de la carrera en su primera participación. “Recuerdo que estuve dos meses y medio concentrado. Me enfoque, vi muy bien la carrera. Me lo propuse y le pedí mucho a Dios. Gracias a esa etapa me pudieron ver muchos equipos”.

Su siguiente paso fue España con un equipo amateur y después Bélgica. Con tan solo 19 años participó en el mundial Sub 23 y Juegos Panamericanos de la época. Dio un gran salto con el equipo japonés Matrix Powertag a los 22 años de edad. Allí obtuvo siete victorias en el calendario nacional.

Su retorno a Europa vendría con Caja Rural en el 2020. Pasó al equipo de segunda división con mejores materiales y logística. “Con esa mentalidad, pues te cambia todo. Estoy más tranquilo, concentrado en entrenar, descansar y hacer buenas carreras”.

Juegos Olímpicos de París 2024

Ya con tres años en el equipo español y un 2022 con seis victorias en Europa, espera poder hacer un buen calendario. Ir a la Vuelta España y conseguir la mayor cantidad de victorias posibles. “La idea es hacer una bonita temporada este año. Conseguir los puntos UCI para ir a las olimpiadas de París, yo creo que haciéndolo bien, puedo dar el salto a la primera división”.

Rememorando su participación en los Juegos Olímpicos de Tokio, explicó que representar a Venezuela es una gran fuente de motivación. Al ser el único ciclista con los suficientes puntos UCI, Aular estuvo compitiendo solo en la carrera.

“Al final mi idea fue estar en la fuga del día y dejar verme en la televisión, yo creo que hicimos un buen papel. Estuve cinco horas adelante. Creo que eso me sirvió para mejorar y que muchos equipos vean que Venezuela tiene buenos corredores”.

A pesar de no ganar cumplió lo que describe como el sueño de todo deportista, asistir a unas olimpiadas. “No es solo participar, es demostrar que en el país hay mucho nivel”.