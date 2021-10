Según lo informó María Corina Machado, Coordinadora Nacional del partido Vente Venezuela, desde este domingo la organización política forma parte desde este domingo 3 de octubre de la Liberal Internacional.

La Liberal Internacional es una organización federativa mundial que agremia a los partidos políticos democráticos liberales y progresistas. Según lo anunció María Corina Machado este es un «nuevo paso que afianza nuestras alianzas con los liberales del mundo, y agradecidos con este reconocimiento a cada uno de nuestros más de 40,000 afiliados en todo el mundo!» sentenció.

📣Join LI in warmly welcoming #LIFreedomPrize Laureate & Leader of @VenteVenezuela @MariaCorinaYA as #Vente officially become LI Observer Members. 🥳👏

We look forward to working together in the months & years ahead! 🤝 pic.twitter.com/NkX1skl4uJ

— Liberal International (@liberalinternat) October 3, 2021