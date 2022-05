Un Picasso recauda 67 millones en una subasta de arte moderno de Sotheby's

Un cuadro de estilo cubista de 1932 en el que Pablo Picasso retrató desnuda a su musa Marie-Therèse Walter, «Femme nue coucheé», recaudó 67,54 millones de dólares este martes en una subasta de arte moderno de la casa Sotheby’s en Nueva York.

Esa obra fue la más cara de las más de medio centenar de piezas que salieron al mercado esta tarde, por encima de otras pinturas firmadas por el artista español, como «L’Étreinte» (14,11 millones); «Mousquetaire à la pipe, buste» (8,48 millones) y «Homme et femme nue» (5,13 millones).

El siguiente artista más cotizado fue el impresionista francés Claude Monet, cuya escena de Venecia al óleo «Le Grand Canal et Santa Maria della Salute» se vendió por 56,62 millones, mientras que su jardín floral reflejado en el agua de «Les Arceaux de roses, Giverny» logró 23,30 millones.

Asimismo, destacaron el paisaje verde «Clairière» de Paul Cézanne, realizado en 1985, en su mejor época (41,68 millones); o los abstractos «Nile» de Philip Guston (18 millones) y «Leaves in Weehawken» de Willem de Kooning (10,09 millones).

Unos superaron las expectativas, otros decepcionaron

Algunas piezas superaron con creces las expectativas, como «Elegy to the Spanish republic No 59» de Robert Motherwell, que con 1,19 millones duplicó la estimación más optimista, o «The Garden of Paracelsus», de Leonora Carrington, que marcó un récord para la artista, con 3,26 millones.

Hubo también varias esculturas que lograron buenos resultados, como «Femme de Venise II», de Alberto Giacometti, que recaudó 17,56 millones; «Femme debout», de Pablo Picasso, 2,11 millones; o uno de los famosos móviles de Alexander Calder, sin título, que se vendió por 4,53 millones.

La subasta, sin sorpresas, tuvo también alguna decepción ya que ciertas obras se quedaron sin nuevo dueño al ser demasiado bajas las pujas, como en el caso de un retrato de mujer de Tamara de Lempicka, un desnudo de mujer de Kees van Dongen y un segundo móvil de Calder.

La casa de subastas, que este lunes cerró la venta más exitosa de una colección privada, la del exmatrimonio Macklowe, recaudó solamente esta tarde algo más de 400 millones y tiene prevista otra gran venta de arte moderno y contemporáneo este próximo jueves. EFE