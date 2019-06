Pompeo reconoce dificultad para mantener unida a la oposición en Venezuela

"Deberíais saber que (Maduro) está rodeado mayormente por cubanos (...) No confía en los venezolanos ni una pizca. No lo culpo. No debería. Todos estaban conspirando contra él. Lamentablemente, todos estaban conspirando en favor de sí mismos", dijo el secretario de Estado de EE.UU en declaraciones a The Washington Post