El pasaje del transporte urbano en la Gran Valencia comenzará a tener aumentos mensuales, informó Adolfo Alfonzo, presidente del sindicato de transporte del Estado Carabobo.

“El pasaje lamentable va a tener incrementos mensuales porque nosotros no podemos trabajar en contra del costo”. Alfonzo aseguró que la medida será tomada unilateralmente por los transportistas, sin acuerdo con las autoridades locales, porque este sector no puede ser la excepción ante la escalada de precios producto de la hiperinflación.

El presidente del sindicato señaló que el precio real del pasaje debería estar por el orden de los 60 mil bolívares por los altos costos operacionales. “Estamos cobrando muy por debajo de los costos”.

Alfonzo contrastó cifras del sector en el 2016, cuando operaban unas 10 mil unidades en la Gran Valencia, con 2018, cuando no llegan a 200 las unidades operativas. “Tenemos más del 96% de la flota paralizada”.

El problema del transporte es estructural. Según Alfonzo, en Venezuela no existe una política en materia de transporte. Con este argumento rechazó que se intente “satanizar” cada aumento del pasaje. “¿Por qué no hay una protesta porque el kilo de carne cuesta cinco millones de bolívares?. Aquí todos sabemos que estamos en presencia de una hiperinflación y no se puede pretender que vamos a tener un pasaje congelado”.

La mañana de este martes 12 de junio, usuarios del transporte público en Valencia protestaron en el cruce de las avenidas Cedeño con Bolívar por el incremento del pasaje a 10 mil bolívares que empezaron a cobrar en todas las unidades.