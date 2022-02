Un grupo de la sociedad civil se reunió en las afueras de la embajada de Rusia en Caracas para protestar en contra de las acciones emprendidas por Vladimir Putin en Ucrania.

Lo hicieron desde un poco antes de las 11:00 a.m. de este domingo con pancartas que reflejan claramente el mensaje “No a la tercera guerra mundial”, “Nicolás Maduro no habla por mí, yo soy venezolana y no apoyo la invasión a Ucrania”.

Los manifestantes tenían banderas de Venezuela y de la nación europea que está siendo víctima de ataques desde el jueves, de parte de Rusia.

Venezuela es el país de América Latina que tiene los lazos más estrechos con el gobierno de Putin y hay varios sectores de la sociedad en el país que rechazan el respaldo que le ha dado Nicolás Maduro.

En la protesta de este domingo, en las puertas de la embajada rusa, había personas de diferentes edades y representantes de gremios distintos, además de activistas de Encuentro Ciudadano, Voluntad Popular y primero Justicia.