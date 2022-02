Varias manifestaciones se produjeron este viernes frente a las embajadas rusas en la India y Sri Lanka para condenar la invasión a Ucrania y pedir el cese de las operaciones militares y el retorno seguro de miles de nacionales atrapados en suelo ucraniano, la mayoría de ellos estudiantes.

Frente la embajada de Rusia en Nueva Delhi, se concentraron cientos de personas portando banderas ucranianas y pancartas que rezaban «Salvad a los estudiantes atrapados en Ucrania», en medio del llanto de varios familiares desesperados por volver a ver sus hijos.

Más de 20 mil indios, la mayoría estudiantes, viven en diferentes partes de Ucrania, según datos de las autoridades. Pese a que el Gobierno de la India intentó enviar un avión para facilitar la repatriación, el vuelo fue suspendido cuando estaba ya en el aire.

La India informó hoy de que 470 estudiantes «saldrán de Ucrania y entrarán en Rumanía a través de la frontera» y que serán reubicados en países vecinos para su posterior repatriación.

Sri Lanka

La capital de Sri Lanka fue también escenario de manifestaciones, con otros cientos de personas frente a la embajada de Rusia en Colombo expresando su repudio a la ofensiva rusa y la falta de acción por parte de la comunidad internacional para frenar esta crisis.

Los manifestantes, entre ellos ciudadanos esrilanqueses, ucranianos, y rusos, portaban pancartas en las que se comparaba a Putin con el dictador alemán Adolf Hitler y en las que podía leerse: «¡Detengan a Rusia!, ¡Detengan a Putin!», y «Saquen las manos de Ucrania», entre otras.

Traté de llamar una y otra vez, pero no pude comunicarme con ellos. Cuando finalmente hablaron conmigo, me dijeron que su conexión a internet estaba cortada y que no nos preocupásemos, que están bien, durmiendo en un sótano, dijo a Efe entre lágrimas un hombre que prefirió identificarse como Denis y que teme por la vida de su hermana en Kiev.

El Gobierno de Sri Lanka expresó hoy su profunda preocupación «por la reciente escalada de violencia en Ucrania» e instó a ambos países a «ejercer la máxima moderación y trabajar para el cese inmediato de las hostilidades, a fin de mantener la paz, seguridad y estabilidad en la región».

Abordar vías diplomáticas

La reacción del Gobierno de la nación insular, que no condenó las acciones de Moscú, coincide con la postura de la mayoría de los países del Sur de Asia que, evitando juicios sobre Rusia, han insistido en abordar vías diplomáticas.

Realmente necesitamos el apoyo de la comunidad internacional. La preocupación profunda no es suficiente. Lo que realmente necesitamos es ayuda y sanciones a Rusia, dijo a EFE Andrii, un turista ucraniano de visita en Sri Lanka, presente en la protesta.