Rafael Simón Jiménez anunció este jueves, 6 de agosto, su renuncia al cargo que ocupaba desde el 12 de junio como vicepresidente del Consejo Nacional Electoral (CNE).

La razón fundamental es que sentí que la polarización y la situación del país chocaban con mis posiciones tan claras. Eso me creaba sin duda un problema. Yo he tenido definiciones muy claras, he sido un militante democrático aunque tenga mucho tiempo sin estar en un partido político. Y esas opiniones mías contravienen la posición ecuánime que se exige, dijo en conversación telefónica con el portal web Tal Cual.

Jiménez explicó que, desde ese punto de vista, el CNE era una camisa de fuerza.

Eugenio Martínez, periodista de la fuente electoral, señaló en Twitter que el suplente de Jiménez, en primer lugar, sería Juan Carlos Delpino, quien ocupa el cargo de rector suplente de la Comisión de Registro Civil y Electoral.

En segundo lugar, continuó, está Luis Fuenmayor Toro.

Martínez explicó que al tratarse de una designación ad hoc hecha por el máximo tribunal del país, que responde a los intereses del chavismo, los magistrados deberán decidir las sustituciones de las vacantes absolutas. Además de los cargos que deben ocuparse y reemplazarse.

En condiciones normales debería Delpino ser rector principal. Los cinco rectores principales deberían sesionar para elegir a un nuevo vicepresidente y decidir quién asume el rol de rector suplente incorporado a la Comisión de Registro Civil y Electoral, agregó.

Extraoficialmente se conoció que irá como candidato a diputado de la Asamblea Nacional por el estado Miranda, entre las 48 personas que se postularán por esa entidad.

Jiménez asegura que seguirá en la política, que lo ha hecho desde que tenía cinco años, según declaraciones hecha anteriormente.

Con información de El Nacional