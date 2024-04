Cinco días pasó Marleni Márquez intentando inscribirse en el Registro Electoral. No logró. Fue a Los Guayos, Miguel Peña, San Diego, Lomas del Este y a Tocuyito. En ninguno tuvo suerte por dos factores: la lentitud del proceso y las fallas eléctricas.

La mañana de este martes 16 de abril, día del cierre de la jornada habilitada por el Consejo Nacional Electoral (CNE) para la elección del 28 de julio, Marleni hizo su último intento en la Oficina Regional Electoral (ORE).

Ella vive en Los Guayos, llegó a las 7:00 a.m. y era la número 201 de la cola. A las 10:00 a.m. preguntó a uno de los funcionarios del CNE hasta qué hora sería el proceso y le dijeron que solo atenderían a 30 personas en la mañana y 20 en la tarde.

Aunque sabía que ella no entraría en ninguno de esos dos lotes, seguía en el lugar. “Necesitamos inscribirnos porque necesitamos luchar por el país, queremos quedarnos en Venezuela. Es triste que estemos todo el día en la cola aguantando sol, sed, hambre y necesidades para que nos digan que nos vayamos a casa”.

Uno de los días en los que Marleni hizo el recorrido fue a cuatro puntos de inscripción y actualización del Registro Electoral (RE). “Gasté como 200 bolívares en pasaje, es demasiado”. En dos oportunidades casi logra su objetivo, pero una falla eléctrica se lo impidió.

Registro Electoral lento

La experiencia de Alberto Vielma se limitó a la Oficina Regional Electoral que visitó por tres días seguidos. Los dos primeros no entró en el grupo de 40 o 45 personas que atendían, según su cuenta, por eso este martes llegó a la 1:30 a.m.

A las 4:00 a.m. ya había más de 60 personas en cola y a las 8:00 a.m., cuando abrieron, la fila era de más de 300.

Para él, el problema no es la cantidad de personas en espera, sino la lentitud. “Ha sido bastante tedioso y la gente, aunque sabe que no va a pasar, se queda porque tienen sus esperanzas puestas en las elecciones”.

Como él, varios denunciaron que durante la inscripción les hicieron muchas preguntas irrelevantes. “Como el nombre de la calle de al lado y la de atrás del lugar de residencia, un punto de referencia, exactamente en qué institución se va a votar y si es escuela o liceo, si trabajas si estudias, en que semestre estás…”.

Un proceso en las peores condiciones

Una sola cola se organizó en la ORE durante los 30 días de la jornada especial del Registro Electoral. No distinguían entre personas de la tercera edad, que debían justificar de diferentes maneras que no podían hacer la cola.

A eso se sumó condiciones deplorables como la falta de baños, que la fila se hacía bajo sol y que solo se habilitó una máquina. Es el principal punto dispuesto en el estado para el proceso.

Pese a todo eso, Alberto insistió y fue tres días seguidos y logró inscribirse. “Quiero ejercer el voto por primera vez, veo esperanzas este año, todo depende de nosotros para hacer valer nuestro derecho. Es el último día y hay muchas personas que no se van a inscribir. Entonces no es democracia porque no se puede elegir a los gobernantes”.

Como Alberto, César Quintero trató de inscribirse en el Registro Electoral, luego de haber ido varios días a la ORE. “No hemos tenido suerte entre la cola, el bululú de gente y que habilitan una sola mesa”.

Este martes llegó a las 6:00 a.m. con una amiga y eran los números 102 y 103. Alrededor de siete personas habían sido atendidas la primera hora de la jornada, por lo que sus esperanzas eran pocas.

Migber Lozano llegó a las 5:30 a.m. y era la número 83. El lunes era la 150 y a la 1:00 p.m. decidió irse porque no aguantó el calor y sabía que no le daría chance de inscribirse.

A Luis Silva, de 23 años, le pasó algo parecido. Esperó hasta la hora del cierre de la jornada el lunes, a las 4:00 p.m. y no lo logró. Este martes era el número 50 y no estaba seguro de si le daría chance de ser parte del Registro Electoral para votar el 28 de julio.

Piden prórroga para concretar su registro electoral

Ante tantas irregularidades, un grupo de representantes de varias organizaciones políticas entregaron un documento al director de la ORE para solicitar una prórroga de cinco días, o la extensión del horario, este martes, hasta que el último de la cola se inscriba.

El secretario general en Valencia de Movimientos por Venezuela, Francisco Abreu, denunció que la lentitud del proceso está directamente relacionada con preguntas que le hicieron a las personas que no están dentro del marco institucional. Por ejemplo, que “la dirección de residencia tal como aparece en el RIF, si tienen teléfono inteligente, y si están en el sistema Patria”.

Alertó que funcionarios del CNE les dijeron a varias personas que podían ir otro día a inscribirse en el Registro Electoral.

“Es verdad que se pueden inscribir mañana, pero esas personas no votarán el 28 de julio”.

El balance de la jornada en Carabobo incluye la desinformación de los puntos itinerantes y de la reubicación, sin previo aviso, de los designados como fijos por el CNE.

“Ayer rotaron varias máquinas, y los puntos de Miguel Peña y Mañonguito fueron retirados y no sabemos dónde están maquinas”.

