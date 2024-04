El humo que se coló a la cabina de pasajeros del avión de la aerolínea Laser, en Maiquetía, fue lo que provocó la evacuación el domingo en la tarde.

La emergencia en la pista del Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, en el estado La Guaira, generó conmoción entre las personas presentes en la terminal, que difundieron el movimiento en sus redes sociales.

La aerolínea Laser no hizo declaraciones oficiales ni en su web o redes sociales.

El incidente ocurrió el domingo, 28 de abril, cuando el avión estaba a punto de despegar, indicó el portal Efecto Cocuyo. Los pasajeros informaron haber visto humo y sentido un olor a quemado procedente de la parte delantera del avión, agregó la web informativa.

La aeronave, identificada con las siglas YV3465, cubría la ruta Caracas-Santo Domingo.

El aeropuerto ofreció información más detallada en su cuenta de X. “Este #28Abr se activó el Plan de Emergencia establecido para desalojar el avión MD-80 de la aerolínea Laser debido a la detección de humo en la cabina cuando daba marcha atrás. La intervención fue exitosa, garantizando la integridad de los pasajeros y tripulación”.

Luego, el Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC) emitió un comunicado en el que informa del caso y explica que tras los protocolos de seguridad, la aerolínea cambió de avión, para realizar el vuelo.

Según se observa en los videos difundidos por los usuarios de la terminal que sirve a Caracas, la evacuación se realizó en la propia pista y usando los toboganes inflables integrados a la aeronave.

En uno de los videos que se difundieron por X, se ve como algunos de los pasajeros caen al suelo al bajar del tobogán inflable de la aeronave sin que haya personal para recibirlos abajo. Entre ellos, una mujer tropezó, cayó y se golpeó el rostro; mientras que a una persona mayor se le observan dificultades para incorporarse luego de usar el sistema de escape. Sin embargo, no se reportaron heridos por el incidente.

Laser Airlines MD-83 was evacuated at Caracas Simon Bolivar Airport in Venezuela on Sunday following a smoke event on board. Unfortunately some passengers were injured while taking their luggage with them down the evacuation slide. pic.twitter.com/EKRa93n2On

— Breaking Aviation News & Videos (@aviationbrk) April 29, 2024