“Venezuela está al filo de un estallido social sin precedentes que debe ser resuelto antes de entrar en un delicado e irreversible proceso de somalización del conflicto. Es hora de que la diplomacia y la comunidad internacional avancen con mayor rapidez e intensidad en la solución de una crisis inédita que ya no resisten mis compatriotas. Y es tiempo además que nos apoyen de manera más puntual ante la Corte Penal Internacional de Justicia. No solo el hambre y la criminalidad no está matando. También la impunidad”, resaltó Viera-Blanco.