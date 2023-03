Es importante que conozcas tu cuerpo. Hay mujeres que pueden presentar relaciones sexuales dolorosas desde la primera vez y otras que las han tenido satisfactorias y sin dolor, pero luego en un momento determinado sienten que algo está pasando, comienzan a presentar dolor justo en la entrada de su área vaginal, o ardor al final de las relaciones, no lubrican, y se inicia un círculo vicioso hasta que comienza a tener relaciones no satisfactorias o simplemente no las tiene.

Esto suele afectar no solo a mujeres de la tercera edad sino en cualquier etapa de la mujer una vez que comienza a tener relaciones.

Si estás comenzando tus relaciones sexuales es importante que sepas que estas no deben ser dolorosas, es cierto que las primeras relaciones pudiesen ser incómodas por el hecho de ser jóvenes, hacerlo en sitios no apropiados, el temor al embarazo suele generar ansiedad y no el disfrute total, así mismo, le puede suceder a una mamá con su chiquillo de meses, cuando se va a encontrar con cambios hormonales importantes que pueden generar cambios en su área genital y llevar a presentar dolor durante las relaciones.

Así que van a existir una serie de factores que pueden contribuir a la presencia del dolor en el momento de la penetración:

1. Si es tu primera vez o ya van varios encuentros en el que no logras relajarte y esto te genera dolor, es importante descartar que estés presentando vaginismo, siendo este la contracción involuntaria de las paredes vaginales que llevan a un cierre parcial o total, no permitiendo la penetración. Pudiese tener diferentes causas dentro de ella abuso sexual, experiencias negativas o una educación represiva.

2. Existe una enfermedad silenciosa que es la Endometriosis, donde unas de sus manifestaciones es el dolor en la penetración, no obstante, en este caso suele ser un dolor no en la entrada sino profundo.

3. Si no habías tenido relaciones dolorosas existen otras causas como enfermedades pélvicas, cicatrices en el caso de las episiotomías en el parto, inflamación del intestino con presencia de gases y abdomen distendido, estreñimiento crónico, infecciones vaginales y urinarias, la activación del herpes en el área.

4. La sequedad vaginal está presente por lo general en la menopausia y en el postparto, también en mujeres que puedan estar tomando medicamentos como antialérgicos de forma crónica, antihipertensivos, entre otros.

5. El problema puede llegar a tener no una causa física sino psicológica, entonces lo ideal es sugerir una terapia con un especialista en sexualidad (sexólogo). Aunque te parezca complejo, se pueden conseguir buenos resultados de forma relativamente rápida y notar cambios positivos. También es importante tener tiempo para mejorar el autoconocimiento del propio cuerpo y disfrutar de la sexualidad y del contacto con la pareja sin centrarse en la penetración.

En resumen el tener dolor mediante las relaciones con penetración NO es normal, debes saber que algo no está funcionando bien. La mayoría de las veces se suelen quedar calladas. La recomendación es acudir a tu ginecólogo para que pueda establecer un diagnóstico y te pueda orientar con un tratamiento adecuado y a tiempo, ya que además de afectar tus relaciones, puede ser un síntoma de otros problemas de salud.

Para conocer de este y otros temas visita mis redes sociales @Ginecoestetica.