La renuncia de Mark Rosenberg, presidente de la Universidad Internacional de Florida (FIU, por su sigla en inglés) desde 2009, se debió a una investigación por un supuesto caso de acoso sexual a una mujer, según informó este domingo el canal local de CBS.

Rosenberg, de 72 años, renunció el viernes pasado de forma intempestiva aludiendo problemas de salud de su esposa, pero este domingo señaló en una declaración pública que asumía por completo su responsabilidad en «crear incomodidad a un colega valioso».

Sin nombrar el caso de acoso sexual, Rosenberg señaló que desde octubre pasado buscó ayuda mental por el estrés causado por la enfermedad de su esposa, que está en una silla de ruedas con diabetes desde hace 45 años y que padece demencia avanzada.

Sin querer creé un enredo emocional (no físico)», detalló Rosenberg en la declaración.

Me he disculpado, me disculpo con ustedes. Asumo toda la responsabilidad y lamento mis acciones, precisó hoy.

Renuncia del presidente de la Universidad de Florida

Citando fuentes allegadas al caso, CBS señala que la denuncia de acoso sexual fue presentada a la universidad por una mujer de unos 20 años.

La renuncia de Rosenberg, fundador del Centro Latinoamericano y del Caribe de FIU, fue recibida el viernes con sorpresa por la comunidad académica porque la junta directiva de FIU no agradeció públicamente a larga trayectoria del presidente ni lamentó la situación de salud de su esposa.

El viernes, Dean Colson, presidente del consejo de administración de FIU, indicó que había aceptado la renuncia de Rosenberg sin detallar las razones.

Colson además citó a una reunión de «emergencia» de la junta para nombrar al reemplazo interino de Rosenberg.

Según el canal local de CBS, Colson confrontó a Rosenberg y le dijo que podía renunciar o el asunto sería llevado al fideicomiso para su despido.

El presidente de FIU comenzó en 1976 como asistente de Ciencias Políticas en esa universidad, en 1979 fundó el Centro Latinoamericano y del Caribe de FIU y también se desempeñó como el quinto rector durante varios años.

Bajo su liderazgo, FIU aumentó la inscripción a casi 58.000 estudiantes, mejoró las tasas de graduación en un 23% y contrató a más de 400 nuevos profesores de tiempo completo, según la universidad.

FIU detalló que comenzará la búsqueda nacional para el reemplazo de Rosenberg el viernes y que, mientras tanto, asumirá de forma interina su puesto Kenneth Jessell, quien es el director financiero y vicepresidente de Finanzas y Administración.