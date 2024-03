Hace unos pocos días finalizó la primera fase del proceso de postulación de candidatos a las elecciones presidenciales del próximo 28 de julio. Y digo la primera fase porque no se sabe cómo vaya a terminar el asunto en los escasos 4 meses que faltan para instalarlas urnas y depositar los votos… si es que se instalan las urnas y se depositan los votos, porque después de lo sucedido entre el 21 y el 25 de marzo pasados las apuestas están abiertas a cualquier sorpresa, surrealismo o revelación mágica. Así de bizarro fue el sarao organizado por el CNE bajo las órdenes del régimen, y así de inesperadas y relancinas fueron algunas de las postulaciones.

Todo comenzó al revés, con el rechazo a finales de enero del tribunal supremo de justicia (en minúscula) a la demanda de María Corina Machado para su habilitación como aspirante a cargos públicos, independientemente de que la inhabilitada fue por 20 cuerpos de ventaja la ganadora de las primarias de octubre de 2023. Mientras tanto, comenzaban a salir nombres y perfiles políticos de alacranes y opositores complacientes a quienes el régimen les regalaba una sonrisita y les aseguraba que “para usted hay sitio, Sr. candidato, pase adelante”. Entre el chiripero, los oportunistas y los jefes de partidos confiscados llegaron a 10 los participantes que se sumaron al candidato oficial del gobierno para formar una nutrida lista que, vista desde bienlejos, hasta daba la impresión de que había algo de democracia en la comarca.

Pero la fachada democrática era tan delgada que las costuras se empezaron a notar desde temprano. Mientras que evangélicos, comediantes, prejubilados, diletantes, sobrevenidos y bichos de uña iban al CNE y salían con su etiqueta de inscritos para figurar en laboleta del 28, las tarjetas del partido Un Nuevo Tiempo (UNT) y de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), que habían sido reservadas para MCM y la Plataforma Unitaria -o lo que es lo mismo para el 70 a 80% de los votos de la gente en unos comicios limpios-eran rechazadas por el sistema y no tenían acceso a las postulaciones. La Sra. Machado había delegado su candidatura en la Dra. Corina Yoris, una académica con buenas credenciales que había formado parte de la Comisión Nacional de Primarias, pero el cerrojo oficial seguía activo y pasaban las horas. De repente, a las 23:59 del día de cierre sale la noticia de que UNT consiguióentraral sistema e inscribió asu jefe Manuel Rosales –quien convenientemente no había participado en las primarias- como candidato por una de las opciones que se suponía estaban apartadas para la coalición opositora.

Horas después de vencido el plazo de postulación, y cuando la tarjeta de la Unidad parecía descartada, se abrieron las puertas del cielo y se inscribió por la MUD el Sr. Edmundo González Urrutia, diplomático en los gobiernos de CAP II y Rafael Caldera¿Cómo pasó esto? Supuestamente por una negociación entre la Plataforma Unitaria y el CNE, aunque no se sabe quién negoció, en qué términos y por dónde fumea el asunto. Solo se ha explicado que el Sr. González es un candidato “tapa”, o sea, alguien que está guardándole el puesto a otro que vendrá más tarde cuando la coalición se ponga de acuerdo para presentar a otra persona (diferente a MCM ya la Dra. Yoris) y el CNE la acepte.Así se manejaron las cosas en esta etapa del cronograma electoral, y así de caótico se prevé que continuará el camino hacia las presidenciales. El “mejor sistema electoral del mundo” es en realidad un desorden y una cadena de arbitrariedades que están puestasal servicio del poder establecido, o sea, a lo que manden el chavismo y sus compinches.

Al día siguiente del cierre de las postulaciones, la líder de la oposición María Corina Machado dio una rueda de prensa en la que cantó las cosas con bastante claridad y expresó que el juego no está cerrado y la vaina es hasta el final. Dijo, en otras palabras, que el régimen no puede cantar victoria con todo y las marramucias que sacó del sombrero, y también evitó de forma terminante darle el testigoal candidato de UNT, insistiendo en que su candidata es la Dra. Yoris.

¿Qué viene ahora? Pelota caribe, como mínimo. Rosales dijo que está dispuesto a dejar la candidatura si sale un nombre que pase las trabas del gobierno (o sea, aprobado por la sargentada). Salió una encuesta en X que da como favorito en las presidenciales a Edmundo González. Hay gente que no sabe si votar o no, así como los hay que son categóricos en cuanto a quién no le darían el voto y a quién sí. Al final, el régimen se encargó de crear confusión, división y caos, que es su hábitat natural, pero todavía queda juego por delante. Un juego muy sucio, eso sí.

