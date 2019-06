En menos de dos meses han desaparecido tres embarcaciones de tipo peñero, dos en Cumaná y otra en Falcón. Este tipo de vehículo no es acto para realizar viajes de larga distancia, no obstante, la crisis en el país ha obligado a muchas personas a aventurarse de esta manera.

El diputado a AN, Robert Alcalá, este miércoles en una entrevista concedida al Diario 2001Online, destacó que el Gobierno de Nicolás Maduro no ha sido exigente en la labores de búsqueda, “no se ha activado de manera eficiente los protocolos correspondientes, cuando ocurre este tipo de siniestro”.

Familiares y amigos de los que naufragaron en dichos peñeros, han solicitado ayuda al Alto Mando Militar venezolano, a la Asamblea Nacional (AN) y a las organizaciones internacionales porque suponen que el gobierno no prestará ayuda alguna para la búsqueda de sus seres queridos, debido a que hasta el momento no ha presentado interés alguno.

Alcalá comparó lo ocurrido cuando desapareció la avioneta donde viajaba el hijo del ministro Pérez Abad, “allí el director Nacional de Defensa Civil activó la búsqueda aérea con distintas aeronaves y varias embarcaciones”. En Sucre cuando ocurrió el primer naufragio fueron tres días después que iniciaron las labores de búsqueda aérea después que la AN, y los familiares ejercieron presión, explicó.

En el caso de la segunda embarcación desaparecida en Sucre, fueron cuatro días después que se activó la búsqueda aérea, y en el caso de los 32 desaparecidos de Falcón, ocurre lo mismo “no hay capacidad de respuesta, detalló el parlamentario.

“Nosotros certificamos en el caso de Sucre. Guardacostas es la dependencia de la Guardia Nacional, debería responder ante estas catástrofes de manera inmediata, y no lo hace porque sencillamente no tiene apresto operacional. Las únicas dos lanchas interceptoras del estado Sucre están en tierra por falta de repuestos e insumos y lo mismo ocurre en todas la costas venezolanas. Hay una negligencia total de parte del Gobierno”, aseveró Alcalá.

Con información del portal web de 2001