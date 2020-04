La delincuencia no descansa, ni siquiera en medio la cuarentena por el coronavirus. Una vez más la Universidad de Carabobo (UC) fue víctima del hampa, luego que desvalijaran la Dirección Central de Asuntos Estudiantiles (Dicae) en el campus de Bárbula. El robo de los equipos de trabajo supera los 25 mil dólares, señaló el secretario de esa casa de estudios, Pablo Aure.

“Se metieron en todas las oficinas. Al parecer, forzaron una de las ventanas y por allí habrían ingresado. Por todo lo que se llevaron, no parece algo de un solo día”, dijo la autoridad universitaria al detallar que se robaron más de 10 computadoras, algunas recién adquiridas, producto de donaciones e ingresos propios a través de las jornadas que han realizado.

No es la primera vez que esto ocurre en la UC. El año pasado se robaron todo el cableado que permitía el suministro de electricidad a las oficinas de esta dependencia adscrita a la Secretaría. En esta oportunidad, además de las computadoras, también se llevaron los aires acondicionados que tenían poco tiempo instalados, fotocopiadoras y material de oficina.

Desde el 15 de marzo, por decisión del Consejo Universitario, la UC mantiene suspendidas todas sus actividades académicas, de investigación, administrativas y operativas en sus sedes, debido al decreto de cuarentena por la pandemia de la COVID-19. Solo se mantiene operativo el personal mínimo necesario. Esto sirvió de escenario propicio para los delincuentes.

Fueron los vigilantes de turno quienes en alertaron a Aure pasadas las 2:00 p.m. de este lunes 6 de abril sobre la presencia de los sujetos en las oficinas de Dicae. Pero fue demasiado tarde: el robo ya estaba consumado.

Dicae es de vital importancia para los estudiantes y egresados ucistas. De esta instancia dependen los actos de grado, la emisión de títulos, notas certificadas, verificaciones de títulos, constancias y otros documentos. “Allí está el corazón, el archivo de los universitarios, desde que se inscriben hasta que egresan, e incluso después de egresados”, agregó Aure.

La data y los archivos de la comunidad ucista permanecen resguardados, no se los llevaron. Sin embargo, el también profesor universitario explicó que este suceso implica la paralización total de la dirección por tiempo indefinido, ya que se quedaron sin la posibilidad de mantenerla operativa.

“No te puedo decir en cuánto tiempo podremos recuperar eso. Ahorita lo que me da es una gran tristeza, un dolor inmenso, porque no sé cómo recuperarlo”, agregó.

UC a merced del hampa

Según Aure, el campus de Bárbula se mantiene a merced del hampa, a pesar de que las autoridades universitarias han solicitado “mil y una vez” a los organismos de seguridad que realicen las labores preventivas correspondientes. “Estamos rodeados de barrios. No tenemos vigilancia, además eso es una boca de lobo”.

Su llamado fue claro y directo: “Que el gobierno entienda que tenemos que proteger esos bienes públicos. Tenemos que proteger nuestra universidad, porque allí está el futuro de Venezuela, de allí podemos sacar grandes soluciones para el país”.