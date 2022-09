En 2020, Caigüire, en nuestro Estado Sucre, era un pueblo olvidado, como Macondo. Estaba viviendo, como tantos otros pueblos en Venezuela, sus años de soledad.

Caigüire es de esos lugares donde tal vez se pueden llegar a ver “mujeres vestidas de oro montadas en el cogote de un elefante, un dromedario triste o un oso vestido de holandesa” si llegara a pasar un circo. Pero ya el circo no pasa, si es que alguna vez pasó. Porque en Caigüire llevaban meses, ni gas, ni agua potable. Por eso en el sector Virgen del Valle II, donde viven aproximadamente 50 o 60 familias, el pueblo decidió trancar la carretera que lo comunica con Cumaná, que está a unos 3 kilómetros de distancia.

Un medio de comunicación recogía la protesta. Una oportunidad de oro, porque se esperaba que el régimen lanzara la orden de “prohibido protestar”. Ya sabemos que quienes protestan son cada vez más perseguidos, hostigados y hasta hechos presos.

En el video recogido, uno de los habitantes, el señor Ely Paredes, comienza a explicar por todo lo que están pasando, pero decide darle la vocería a un líder comunitario que se acerca. Este toma toma el micrófono y dice “señor gobernador, señor alcalde, aquí está todo un pueblo, rodilla en tierra con la revolución”. Entonces el señor Ely Paredes, furioso, lo interrumpe, lo aparta del micrófono y le dice “¡Aquí no estamos nada rodilla en tierra!”. El “líder” trata de explicar que están “aguantando”, pero Paredes no puede de la indignación y se le planta por delante: “¡No, no, no y no! ¡Aquí no estamos nada rodilla en tierra! ¡Aquí estamos muertos de hambre y sin gas! ¡Aquí no estamos ningún rodilla en tierra, compadre, fuera de aquí! ¡Váyase con su política para otro lado! Aquí nosotros necesitamos que nos resuelvan esta vaina. Un rodilla en tierra, un rodilla en tierra y el mismo peo de siempre. Siga su camino, hermano, y disculpe lo malo”.

En efecto, ¡qué rabia debió darle que teniendo quizás una única oportunidad de denunciar por lo que están pasando, llega el supuesto líder y lo que dice es que están “rodilla en tierra”, que aparentemente es la única manera que tienen para que los revolucionarios les hagan caso! ¿Hasta cuándo nuestro pueblo va a tener que soportar tantas humillaciones?

La respuesta a esa pregunta está en el mismo video: soportarán hasta que un Ely Paredes se les pare enfrente y diga lo que él dijo. “Nosotros estamos afectados y hasta que no se presente el gobernador vamos a trancar la carretera. Aquí hay niños pequeños y no tenemos cómo cocinarles, ni cómo hervirles un agua, no tenemos agua potable ¡y viene este líder comunitario a ponernos rodilla en tierra!, ¿qué vaina es esa, pues? Aquí estamos, ¡la gente está arrecha!”.

Acto seguido se quita la gorra y el tapabocas: “¡Esto es para el gobernador! ¡Véame la cara bien, mi nombre es Ely Paredes, en la defensa de la comunidad Virgen del Valle II! ¡Y yo no estoy rodilla en tierra con nadie, porque nadie está rodilla en tierra con esta verga. ¡Aquí los únicos que están rodilla en tierra son estos pendejos, que siempre están rodilla en tierra y siempre están jodidos, nojoda!”.

Escribo esto porque recientemente vi el video. Para enviarle mi admiración a un valiente como Ely Paredes. Y para apoyar a quienes protestan con todas las razones para protestar, porque hoy en día, mientras más justa es la protesta, más dura es la represión. ¿Será verdad que los pueblos condenados a vivir cien años de soledad no tienen otra oportunidad sobre la tierra, o finalmente los venezolanos nos vamos a quitar las gorras y los tapabocas y todos al unísono gritaremos “¡Aquí los únicos que están rodilla en tierra son estos pendejos, que siempre están rodilla en tierra y siempre están jodidos, nojoda!”?…

@cjaimesb