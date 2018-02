El venezolano Ronald Acuña pasó la temporada pasada demostrando que es uno de los mejores prospectos de todo el béisbol. Ahora, mientras se adentra en su primera experiencia en el campo de entrenamientos del equipo grande de Atlanta, los Bravos están tratando de descubrir cómo lidiará el fenómeno de 20 años con la fanfarria y la presión añadidas que enfrentará una vez que llegue a las Grandes Ligas.

“Simplemente viéndolo trabajar y dedicarse a sus cosas, pienso que se ha manejado muy bien”, dijo el manager de los Bravos, Brian Snitker. “Creo que este muchacho tiene mucha confianza en sus habilidades. A medida que pasen los días, va a ver lanzamientos que no ha visto antes. Vivió con toda la atención encima el año pasado y durante el invierno. Pienso que no veía la hora de llegar aquí y empezar a jugar”.

Acuña debutó en la Liga de la Toronja el sábado durante la derrota 6-1 de los Bravos ante los Astros en el FITTEAM Ballpark of the Palm Beaches. Aunque los resultados no han llegado en torno a los números, el joven no ha lucido para nada cabizbajo.

“Todo se sintió igual”, dijo Acuña,. “Mi enfoque es a dar lo mejor de mí. Los resultados no han estado ahí, pero mañana será otro día. Seguiré metiendo mano”.

Acuña mostró parte de su capacidad atlética al correr mucho para atrapar un largo elevado de Tony Kemp cerca la reja para poner fin a la segunda entrada del juego del sábado. Pero lo más impresionante que hizo fue decidir permanecer en el dugout para ver el resto del juego tras ser retirado del cotejo una vez terminó el sexto inning.

La mayoría de los jugadores vuelve al clubhouse una vez que salen de un duelo de pretemporada. Pero sin que se lo pidiesen los coaches, Acuña decidió absorber algo más de conocimiento quedándose en la cueva.

“Es un muchacho impresionante”, dijo Snitker. “Hay muchas cosas de él que veo con buenos ojos”.

Acuña fue subido para 13 juegos de los Bravos desde el campamento de las menores durante los entrenamientos primaverales del año pasado para servir como jugador adicional en el roster. Pero ésta es la primera vez que juega en un ambiente de Grandes Ligas mientras es reconocido como uno de las grandes promesas del juego. Es considerado el segundo mejor prospecto de todo el béisbol por MLB Pipeline.

“Pienso que hay muchas expectativas alrededor suyo, y pienso que quizás esté tratando de hacer mucho, pero se asentará y confiará en sus habilidades, porque son fantásticas”, dijo el lanzador Mike Soroka, otro prospecto de los Bravos. “Tiene más habilidades que nadie que haya visto o con quien haya jugado. Creo que ha querido hacer algo de una vez. No creo que se le pueda culpar por eso. Es un bateador agresivo y una vez que entre en ritmo esos swings fallidos van a volverse pelotas bien conectadas”.

Con información de Las Mayores