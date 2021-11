Rubén Limas, quien aspiraba a la alcaldía de Valencia por la Alianza Democrática y quedó en el segundo lugar, aseguró que el pasado domingo ganó nuevamente la abstención, la que siempre rondó sus caminatas.

El dirigente político emitió un comunicado, el cual denominó Vendrán Tiempos Mejores, para hacer un balance de los resultados obtenidos en Valencia. En el escrito señala que la alta abstención obliga a repensar, reorganizarse, y relanzar nuevas estrategias de cara al futuro que se avecina.

También reconoce el triunfo de Rafael Lacava en la gobernación de Carabobo y Julio Fuenmayor en la alcaldía de Valencia.

A continuación el contenido del comunicado

Buenos días para todos

Quería, primeramente agradecer a Dios por toda la experiencia vivida en este proceso electoral que recién termina.

Agradecerles a todos los integrantes de los equipos de la Alianza Democrática (AD, Copei, Cambiemos, Avanzada Progresista, Esperanza por el Cambio, Primero Venezuela, Soluciones, Movimiento Republicano, Venezuela Unida, Bandera Roja, Prociudadanos, Ecológico, Voluntad Popular Activistas, Puente, MIN Unidad, Nuvipa y Usted) por el apoyo incondicional, desinteresado, que me brindaron en todo este tiempo que compartimos juntos, en pro de un proyecto para nuestra ciudad.

También a los integrantes de otras fuerzas políticas que a pesar que sus tarjetas no participaron, sus equipos me acompañaron en esta campaña; es el caso de dirigentes de Proyecto Venezuela, Compaco y la disidencia del MAS en Valencia. A los integrantes del Frente Unidos por el Sur, a Unisur y a todos aquellos líderes gremiales, sociales, comunitarios y vecinales, defensores de los Derechos Humanos, que nos apoyaron.

No tengo dudas, en señalar que me acompañó el mejor equipo de hombres y mujeres, que con las uñas, y de corazón, hicieron de tripas corazones para mantenerse de pie hasta el final. No se dejaron comprar la conciencia, y eso tiene un valor inmenso.

No trabajaron en esta campaña, porque estaban recibiendo una remuneración, sino por propia voluntad e interés de que las cosas cambiarán. Han surgido nuevos lazos de amistad, que cultivaré a través del tiempo. Ustedes siempre contarán conmigo y mi familia para los tiempos que se avecinan. Dejaron el pellejo en el asfalto con mística, abnegación y compromiso, y eso jamás lo olvidaré.

Ayer ganó nuevamente la abstención, la que siempre rondó nuestras caminatas, lo que obliga a repensar, reorganizarse, y relanzar nuevas estrategias de cara al futuro que se avecina. La falta de recursos para realizar una campaña en estos tiempos oficialistas, la desunión, el ataque desmedido por parte de quienes deberían estar en esta misma acera de la lucha, para enfrentar un adversario común, hicieron de lo suyo. Son muchas de las cosas que tendremos que evaluar y meditar, para continuar adelante.

Decidimos participar activamente en este proceso electoral con sus «características», porque creemos fielmente, que es el voto el camino a la reconciliación y la paz, por lo tanto estamos obligados responsablemente a reconocer sus resultados, los cuales hablan de la victoria tanto de Rafael Lacava a la Gobernación, como de Julio Fuenmayor a la Alcaldía de Valencia,y así, el resto de los distintos alcaldes electos en el estado.

Ratifico nuestra disposición, como luchador social, a seguir bregando en favor de la gente y sus necesidades, el cual es el único interés que nos mueve de todo corazón. Pero no podemos olvidar ni gobierno, ni oposición que la abstención habló, que todos debemos poner «nuestras bardas en remojo» y revisar lo que realmente ocurrió. No hacerlo, sería un error.

El proceso de ayer, fue apabullado por la abstención e incidencias electorales por parte de «algunos» coordinadores de Centros de Votación y agentes del Plan República, donde sin lugar a dudas destaca la agresión innecesaria sufrida por nuestro equipo en la comunidad Democracia III encabezado por nuestra dirigente Rosa Magallanes. Esto habla de la intolerancia que persiste, en quienes no han entendido la necesidad de pasar de la confrontación, al reconocimiento, reconciliación y la paz.

Activamos nuestro equipo jurídico, para evaluar las acciones y apoyar en todo momento a Rosa Magallanes y su gente.

Me reintegro a mis funciones como diputado de la República, para seguir mi labor en defensa de la salud de los venezolanos. Queda mucho camino por recorrer. Estoy absolutamente convencido, que Venezuela debe dar un giro de 360⁰ en su economía, su salud y educación para que logremos estándares de vida dignos parecidos a cualquier país del mundo.

Seguiremos luchando por nuestros proyectos, porque al fin y al cabo, no son promesas electorales, es convicción de vida y de actitud. Espero ustedes sigan acompañando el sueño de una nueva Venezuela.

Finalmente, agradecer a los electores que sufragaron por nuestro proyecto, a los miembros de mesas, a nuestros testigos, movilizadores, personas que colaboraron en esta campaña, a los medios de comunicación, y al pueblo de Valencia que me recibió en sus casas, para que yo constatará sus condiciones de vida y escucharán nuestro mensaje Que Dios siempre guié nuestros pasos. Y desde hoy mismo, reinicio mi lucha con ustedes porque creo en Venezuela, y ella merece lo mejor de nosotros.

Aquí estoy parado de nuevo, porque estoy seguro que vendrán tiempos mejores.