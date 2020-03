Rusia castigará hasta con tres años de prisión la difusión pública sin consecuencias fatales de noticias falsas sobre el nuevo cororonavirus, según una ley adoptada este martes por la Duma del Estado, la cámara baja del Parlamento ruso.

Según la enmienda, quienes difundan noticias falsas serán sancionados con multas de entre 700.000 y 1,5 millones de rublos (unos 9.000 y 20.000 dólares, respectivamente) o con hasta 3 años de privación de libertad.

En caso de que esta acción conduzca a la muerte de una persona o a otras consecuencias graves la pena de prisión puede ser elevada a hasta 7 años.

Es importante subrayar que se trata de la difusión a sabiendas de que es una información no fidedigna, es decir, cuando la persona es consciente de que la información no es fidedigna y, no obstante, la difunde como veraz, explicó el diputado Pável Krashenínnikov, uno de los autores del proyecto.

El legislador indicó que el problema de las noticias falsas en internet se ha agravado considerablemente desde el comienzo de la pandemia de COVID-19, al explicar la necesidad de sancionar penalmente a quienes las difunden de manera consciente.

“La información falsa se propaga a gran velocidad, provoca pánico, desorienta a los ciudadanos y obstaculizan las medidas que se adoptan en el país para impedir que empeore la situación”, explicó.

Además, la Duma endureció las sanciones por incumplimiento de las normas sanitarias (cuarentenas).

En caso de que la infracción conduzca a la muerte de una persona está será castigada con una multa de hasta 2 millones de rublos (unos 26.000 dólares o 5 años de prisión, que se elevan a 7 en caso de que, como resultado del incumplimiento de las normas sanitarias, mueran dos o más personas.

En su sesión de hoy la Duma aprobó además en trámite de suma urgencia un proyecto de ley que permite al Gobierno decretar “régimen de emergencia” en todo el país, hasta ahora facultad exclusiva del jefe del Estado.

Según la iniciativa, presentada por el Gobierno el pasado día 26, el Gabinete de Ministros tendrá además facultades para coordinar el sistema estatal de prevención y liquidación de situaciones de emergencia, entre las cuales se incorpora la “propagación de enfermedades que representen peligro para los ciudadanos”.

En caso de situación de emergencia o de amenaza de propagación de enfermedades peligrosas, el Gabinete de Ministros podrá limitar durante un período de hasta 90 días el comercio mayorista y minorista de una serie de fármacos, incluidos en una lista elaborada por el Gobierno.

Según datos oficiales, a día de hoy en Rusia se han diagnosticado 2.337 casos de COVID-19, de ellos 500 en las últimas 24 horas, y se han registrado 17 muertes por coronavirus.

Moscú es el principal foco de la infección, con 1.163 casos y 11 defunciones.