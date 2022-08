La familia de Josefina Zamora no ha parado de buscarla desde el 16 de julio cuando se suponía debía llegar a su casa, en Mariara, pero no fue así. Desde ese momento no han parado de buscarla, hasta ahora sin éxito.

En los últimos días, la familia no ha tenido ninguna pista que los conduzca al paradero de la mujer de 37 años. En los primeros días de búsqueda y tras difundir su fotografía hubo quienes aseguraron haberla visto en los alrededores de Parque Aragua, en el vecino estado, deambulando en las calles, desorientada.

La familia se trasladó varios días al sitio y buscó, pero no la encontró. Entonces, comenzaron a pegar carteles en varias zonas de Aragua a ver si alguien más la había visto. Supuestamente el Cicpc ya estaría investigando el caso para ayudar a la familia a dar con la mujer.

Ese sábado 16 de julio, Zamora habría salido muy temprano de la casa de su pareja en el sector Rosa Inés de Mariara con destino a su residencia, muy cerca de esa misma comunidad, pero no llegó. Con el paso de las horas, comenzaron a buscarla, hasta ahora.

Zamora es de contextura regular, cabello liso y castaño oscuro, tez morena y para el momento de la desaparición cargaba una bata color negro y unas chancletas. Su familia agradece cualquier información al número 0412-8735971.