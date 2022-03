El actor estadounidense Sean Penn ha llamado a boicotear los Premios Óscar 2022 si la Academia veta la aparición de Volodomir Zelenski en la gala. «Yo mismo fundiré mis estatuillas», ha declarado en una entrevista a la CNN.

El actor, que se encontraba en Ucrania grabando un documental cuando la guerra estalló y se quedó en el país rodando sobre la invasión rusa, ha señalado que «no hay nada más grande que los Premios de la Academia puedan hacer que darle a Zelenski la oportunidad de hablar con todos nosotros», ha dicho.

«Tengo entendido que se ha tomado la decisión de no hacerlo. No soy yo quien puede decidir si Zelenski hubiera querido o no… Si la Academia ha decidido no escuchar a quienes están recibiendo balas y bombas por nosotros, junto con los niños que están intentando proteger, creo que quien haya participado en esa decisión, formará parte del momento más obsceno de toda la historia de Hollywood», ha sentenciado.

«Si, como parece, no va a intervenir, hago un llamamiento a todos los invitados, aunque sé que es su noche, a protestar y boicotear los premios. Esto es mucho más importante que un momento para lucirse. Yo mismo fundiré mis estatuillas en público», ha dicho.

La polémica sobrevuela la gala de entrega de los premios más prestigiosos del cine desde que Amy Schumer, una de las anfitrionas de esta edición, expresase en público la necesidad de darle voz a Zelenski durante la gala. La actriz dijo que no obviaría la actualidad y apeló a la responsabilidad de la Academia para hacerlo posible. «Es importante porque hay muchos ojos puestos en estos premios», sentenció.

A pesar de estas palabras, lo cierto es que la Academia de cine en ningún momento se ha pronunciado sobre una posible invitación al presidente de Ucrania.

Fuente: ABC