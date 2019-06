Sostuvo que es preocupante la situación de crisis política que se vive en Venezuela “porque no hay democracia, no hay libertad de expresión, hay presos políticos, no hay respeto por los derechos humanos”. Hay crisis económica porque hoy en día el producto bruto de Venezuela es cerca de un tercio de lo que llegó a ser en la década de los 90, y una crisis humanitaria porque literalmente muchas personas se están muriendo de hambre por falta de alimentos o por falta de medicamentos”.

En cuanto a una transición, soslayó: “Las dictaduras nunca ceden libre y voluntariamente el poder. Hay que quitárselo, arrebatárselo”.

De todas formas, resaltó que se han dado grandes pasos en esa dirección. “Hoy ya tenemos la oposición democrática de Venezuela más unida que nunca, una opinión pública completamente comprometida con hacer lo que sea necesario para lograr deshacerse de una dictadura corrupta e incompetente. Tenemos una comunidad internacional mucho más consciente y más comprometida con la causa democrática venezolana”, celebró.