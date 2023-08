Sergio Sulbarán, mediocampista del embalado Portuguesa FC, es uno de los jugadores más regulares del equipo llanero. Con apenas 25 años de edad, ha alcanzado una gran madurez en el plano futbolístico.

Asegura que en la cancha siempre da el máximo y lo suyo es ayudar a sus compañeros para sumar resultados positivos. Con trío de anotaciones, su aporte ha sido importante para que los llaneros se mantengan en la tercera posición en la clasificación general.

El polifuncional jugador viene de militar con el Zamora y dice que poco a poco están cerca de lograr la meta de clasificar para una Copa Internacional.

Pienso que cualquier futbolista quisiera estar viviendo un momento como este, trabajamos duro para alcanzar logros importantes y gracias a Dios las cosas nos están saliendo bien, aún falta camino por recorrer, pero estamos hay entre los cuatro primeros y cada día estamos más fuertes como equipo, acotó el jugador.

Sergio Sulbarán, volante del Portuguesa FC

En la cancha es un guerrero a la hora de anticipar y generar jugadas de peligro. “Para mi cada minuto que juego me lo juego como si fuese mi último partido. Me gusta aportar mi granito de arena para el club y he tenido minutos y quiero seguir ayudando al máximo”, agregó el dorsal número 20 de la pandilla que dirige técnicamente Jesús “Chuito” Ortiz.

El sábado 5 de agosto vuelven a la acción recibiendo en Araure a la escuadra de Monagas, un rival que no ha estado en su mejor torneo.

Sulbarán manifestó que jugarán en casa y lo deben hacer sentir, aunque respetamos mucho a los visitantes. También reconoció, que están en la necesidad de ganar para seguir entre los primeros de la tabla. “Esperamos que el estadio se llene y disfrutar de un ambiente extraordinario”.

