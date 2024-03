Caracas. Para la reducir la mortalidad y mejorar la calidad de vida de las personas con el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) son fundamentales la disponibilidad y la asequibilidad de pruebas para diagnóstico y testeo. Pero la realidad es que estas pruebas no se realizan con facilidad en Venezuela.

En un recorrido que hizo Crónica Uno por los hospitales: José María Vargas, Pérez Carreño, el Algodonal, Universitario y el Militar, se verificó que en ninguno de los servicios de laboratorio procesan HIV y VDRL, estas últimas son las pruebas especiales para detectar el virus de insuficiencia humana y la sífilis .

Alberto Nieves, director de Acción Ciudadana Contra El Sida (Accsi), explicó que la capacidad del Estado es nula para el diagnóstico y el testeo de quienes sospechan o quieren saber de un posible contagio de VIH.

“Lamentablemente en los hospitales públicos no disponen de insumos para procesar los exámenes de diagnóstico de VIH y otras enfermedades de transmisión sexual, porque desde el 2016 el Estado no adquiere estos reactivos y por ende no son distribuidos a los organismo públicos”, indicó.