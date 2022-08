La líder de los socialistas europeos, Iratxe García, cree que es posible «mejorar» aspectos del acuerdo (UE) Unión Europea-Mercosur, sin necesidad de reabrir las negociaciones, como defendió el expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, con el que se reunió este lunes en Sao Paulo.

La eurodiputada española reconoció que la ratificación del acuerdo que alcanzaron los dos bloques en 2019 está «muy bloqueada», en parte por algunas políticas impulsadas desde el Gobierno del presidente brasileño Jair Bolsonaro, especialmente en materia medioambiental.

«Vamos a ver si hay un cambio de Gobierno», de la mano de Lula, y «si podemos avanzar en el debate y el diálogo entre las dos partes», manifestó García, que encabeza una comitiva del grupo socialdemócrata en el Parlamento Europeo, en el marco de una gira por Brasil, Chile y Argentina.

Acuerdo UE-Mercosur

García afirmó que, durante su encuentro con Lula, líder de todos los sondeos de cara a las elecciones del 2 de octubre, no entró en detalles sobre este asunto, pero indicó que «quizá, sin necesidad de reabrir todo el acuerdo», se pueda «mejorar o establecer alguna cuestión».

«Lo importante es que haya posibilidad de hablar sobre ello y no que esté el asunto bloqueado. Nosotros estamos dispuestos a que esto sea un objeto de debate entre ambos lados, sin entrar (en) reabrir o no el acuerdo, no creo que ahora mismo ese deba ser el debate», añadió.

En un encuentro con corresponsales celebrado el lunes pasado, Lula defendió reabrir las negociaciones con la UE sobre el acuerdo comercial, pues considera que, tal y como está ahora, no fomenta la reindustrialización de Brasil.

Este lunes, Lula señaló que, si vuelve al poder, la relación con la UE «será muy fuerte» y prometió que «trabajará con mucha intensidad» para «concretar» el acuerdo UE-Mercosur.

«Nos necesitamos más que nunca los unos a los otros», aseveró el líder del Partido de los Trabajadores, que mantiene una ventaja de unos 10 puntos sobre el actual gobernante, el ultraderechista Jair Bolsonaro, según las encuestas.

El acuerdo comercial entre la UE y el Mercosur se suscribió en 2019 después de dos décadas de negociaciones, pero desde entonces está estancado y pendiente de ratificación por parte de los países firmantes.

Varios países europeos se resisten a hacerlo ante las preocupaciones que despiertan las agresivas políticas medioambientales de algunos de los socios suramericanos.