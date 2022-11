La mujer suele enfrentarse a cambios en el transcurso de su vida, sin embargo,

suelen presentarse factores que pueden afectar su salud y por lo tanto su calidad de vida.

Debido a factores como los partos, aumento de peso, ejercicios de alto impacto,

someterse a una cirugía bariátrica, la llegada de la menopausia donde los ovarios ya no

producen más las hormonas sexuales, malos hábitos como el estreñimiento crónico y uso

de fajas, pueden favorecer a una pérdida en la función del piso pélvico y a la aparición de

una serie de síntomas.

Todo esto puede manifestarse en la mujer de diferentes maneras como: pérdida

de orina al esfuerzo (toser, estornudar, brincar, hacer ejercicio, cargar algo pesado),

urgencia miccional (ganas imperiosas de ir al baño y hay una pérdida de orina antes de

llegar), sensación de amplitud vaginal o flacidez (la mujer no logra sentir una buena

fricción en las relaciones sexuales) además refiere que no siente igual después de los

partos, comienza a presentar sequedad vaginal que puede llevar a no querer tener

relaciones sexuales ya que manifiesta dolor durante las mismas, entre otros cambios.

No obstante, la finalidad de este artículo es decirte que todo esto puede tener

solución, es muy importante que a la hora de ir a tu consulta manifiestes lo que te está

sucediendo, para que de esta forma puedas conocer las alternativas que puedes tener a

la mano. Hoy en día se apuesta por terapias mínimamente invasivas que requieran de una

recuperación más rápida y por lo tanto una incorporación inmediata a sus actividades

diarias.

 Comencemos por la Terapia del Láser Vaginal, es un procedimiento que se

lleva a cabo en consultorio, no doloroso y su objetivo es que a través de una

terapia basada en calor, genera un estímulo de las células de las paredes vaginales

generando aumento de la producción de colágeno, elastina y ácido hialurónico,

llevando a unas paredes vaginales más resistentes, con aumento de su

vascularización. Esto se traduce en la mejora de mujeres con pérdida de orina al

esfuerzo, sequedad vaginal o para aquellas que sientan flacidez o amplitud vaginal.

 Seguidamente, tenemos al Plasma Rico en Plaquetas que a través de sus

proteínas llamadas factores de crecimiento, aplicadas de forma local en vagina o

en vulva, ayuda a la mejora del dolor en heridas como en el caso de las

episiotomías, en la sequedad vaginal y es posible colocarla en conjunto con el láser

para la mejora de la pérdida de orina al realizar algún esfuerzo, mejora la piel de la

vulva y de las paredes vaginales, generando un rejuvenecimiento en la zona. Para

quienes no están familiarizados con este método, se obtiene directamente de la sangre de la persona, se somete a un procedimiento donde se obtiene el plasma y se aplica en las zonas que se requiera.

 Como tercera herramienta y no menos importante se cuenta con la silla

llamada Aurora (electromagnetismo focalizado de alta intensidad), que suele

gustar a la mayoría, por lo no invasiva y que además no tienes que quitarte la ropa,

solo tienes que apartar 30 minutos para ti. Te sientas y ella te ayuda al

fortalecimiento de los músculos de tu suelo pélvico, donde logras realizar hasta

11.000 contracciones en 30 minutos, siendo mucho más efectivo que los ejercicios

de kegel (que quizás ya los habrás escuchado o habrás intentado hacerlo sin

mayores resultados).

Esta terapia se aplica en mujeres en etapa postparto para mejorar el tono de la

vagina que se suele modificar en los partos, en el caso de que no se logra controlar la

pérdida de orina, presencia de prolapso genital hasta grado 2, además en caso de

incontinencia fecal y en la mejora de la satisfacción sexual.

