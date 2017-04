“Venezuela es un drama”, aseveró el mandatario uruguayo en el programa ‘En la Mira’ de la televisión VTV, y quiso hacer dos precisiones al respecto.

Por un lado, rechazó “toda forma de violencia” y dijo sentir “una gran pena y un gran dolor por las muertes que están ocurriendo en Venezuela” y llamó a “que sean el dialogo y no la confrontación, la resolución pacífica de las controversias y no la violencia, los que resuelvan el problema de Venezuela”.

Y por otro, indicó que “los problemas que tienen los venezolanos los tienen que resolver los venezolanos” sin injerencias externas.

“No hay que resolverlos (los problemas de Venezuela) desde fuera”, afirmó el presidente uruguayo.

Las calles de Venezuela han sido escenario de protestas convocadas por el chavismo y la oposición, que este jueves volvió a movilizarse en Caracas tras la jornada de manifestaciones del día anterior, en la que murieron 3 personas, 62 resultaron heridas y 312 fueron detenidas.

Por otro lado, Vázquez dijo que no conversará con el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, hasta que el embajador del país caribeño en Uruguay, Julio Chirino, no acuda a la cita a la que le llamó la Cancillería uruguaya.

“Maduro se queja de que no hablo con él. Claro que no voy a hablar, porque si el canciller uruguayo (Rodolfo Nin Novoa) cita a un embajador de otro país, en nuestro país, tiene que ir a hablar y tiene que respetarlo. Yo tengo que defender la seriedad, la imagen de un país serio, sólido, respetable”, expresó Vázquez.

Asimismo, el presidente uruguayo reiteró que “no es cierto” que la Cancillería de su país actúe en connivencia con el Departamento de Estado de Estados Unidos para trazar el plan de acción sobre Venezuela, como sostuvo Maduro.

“Si (Maduro) no rectifica está diciendo que no tiene pruebas para sostener lo que dijo y si no tiene pruebas lo que dijo es una mentira”, declaró Vázquez. EFE