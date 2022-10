En un duelo de invictas, Taurinas venció 91-63 a Pastoras de Lara en el Gimnasio Mauricio Johnson de Maracay para quedarse en solitario con la primera posición del grupo. Las aragüeñas mejoraron su foja a 7-0, mientras que las larenses quedaron en 6-1.



Reseñó el diario Líder en Deportes que desde el salto inicial, las locales impusieron su ritmo de juego y sacaron una ventaja que las larenses no pudieron revertir. Luego de 10 minutos de juego, el score era favorable a Taurinas con un parcial de 25-15.



En el segundo cuarto, las astadas siguieron aumentando la diferencia y Pastoras no hallo la fórmula para frenar a sus rivales. Luego de los primeros 5 minutos del periodo, las visitantes consiguieron anotar varios canastos importantes para acercarse, pero igualmente se fueron al descanso 15 puntos abajo (46-31).



Taurinas mantuvo el mando del partido en la segunda mitad y se llevaron el tercer periodo por un marcador de 23-13. Tuvieron un alto porcentaje en tiros de campo y la defensa larense no logró responder.



En los últimos diez minutos, Pastoras intentó remontar, pero la diferencia era muy amplia y el tiempo fue otro rival con el que no pudieron competir.



Por las ganadoras, Guadalupe Díaz fue la más destacada con 15 puntos y 5 asistencias, mientras que Laury García terminó como la máxima anotadora con 19 unidades. En el lado de Pastoras, Danyeliz Veliz fue la mejor con 15 puntos y 5 rebotes.



Con información de liderendeportes.com