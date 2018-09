Los Tiburones de La Guaira tuvieron una grata sorpresa en el segundo día de entrenamientos, al recibir la incorporación de Teodoro Martínez, pieza fundamental del equipo y al coach, Robert Pérez, que desde ya estará transmitiendo sus conocimientos a los muchachos como instructor.

Poniéndose a tono para el próximo 12 de octubre, cuando enfrenten a los Leones del Caracas, los salados recibieron las incorporaciones de los novatos Edwin Figuera (INF) y Yeikel Blandín (INF), que buscarán ganarse un cupo en el equipo grande.

Pérez, con 27 años de experiencia en la liga, buscará ayudar al equipo dentro del cuerpo técnico. “Estoy bastante feliz de estar aquí. Hay muchas caras conocidas, y eso ayuda muchísimo a la hora de entendernos”, declaró al departamento de prensa de los escualos. “Voy a estar acá como un mentor. Acompañando al equipo y apoyando a los más jóvenes”, agregó.

A pesar de hacerse presente la lluvia, el equipo no paró con los trabajos, faltando solo la práctica de bateo, el equipo ingresó al “cage” para perfeccionar el swing bajo la mirada de la Pared Negra. “Llovió, pero no paramos. Regularmente es así. No perdimos el día, y continuamos ayudando a los muchachos con su rol de bateo”, informó. “Cuando estas en entrenamiento tienes que tratar de hacer lo mejor posible, también, hay que tener mucha constancia, dedicación y respeto”, finalizó.

Por otro lado, “El Cafecito”, que viene de una gran temporada en la Liga del Atlánticp, con el conjunto Southern Maryland Blue Crabs en el circuito independiente, afirmó sentirse contento y estar listo para el primer día. “Gracias a Dios me fue muy bien. Me mantuve sano, y aquí estoy listo”, comentó. “Es apenas el primer día. Me estoy poniendo a tono nuevamente. La temporada (en Estados Unidos) terminó hace poco, y eso lo hace más fácil”, concluyó.

Llegó la Samba

Los Tiburones no solo contaron con la llegada de estas cuatro piezas, también recibieron en la tribuna, de la mano de César “Chicho” Barrios, a la macuto samba show, que estuvo retumbando desde las tribunas del Estadio Universitario.