Testigo del accidente en la Valencia-Central Tacarigua: "Escuchamos un avión aterrizando, pero era el autobús"

«¡Auxilio. Por favor, ayúdennos!», gritaban unas mujeres, quienes habían quedado adentro del bus que volcó la mañana de este lunes en la carretera Valencia-Central Tacarigua. Esas imágenes fueron las más fuertes que los vecinos del sector La Unión han visto en sus vidas: Cadáveres, ropa, dinero, aceite de motor y hasta un pedazo de cuero cabelludo estaban regados a orillas de la vía.

Eran aproximadamente las 6:30 de la mañana cuando unas 35 personas viajaban en el bus, que iba hacia Valencia. La mayoría era gente trabajadora, como Solneydi Ojeda, una enfermera del área de pediatría de la Ciudad Hospitalaria Dr. Enrique Tejera, quien tomó el colectivo bien temprano para llegar a tiempo a su trabajo, pero murió en el trayecto durante el siniestro vial.

Mildred Maldonado iba en el mismo bus. Había salido de su casa en Boquerón para trabajar como administradora en una clínica en el municipio San Diego. Como no llegó, sus compañeros avisaron a la familia y de inmediato comenzaron a buscarla. Ya sabían del accidente y temieron lo peor. Sí, estaba entre las víctimas fatales. Su familia, esperaba esta tarde a las afueras de la morgue para que le entregaran el cuerpo.

El colector del bus, Víctor Manuel Quintero, de 18 años, también falleció, aunque lo sacaron vivo del lugar de los hechos. «Ese muchacho se ‘partió’ en dos. Él hablaba. Decía que lo ayudaran, que no lo dejaran morir, pero iba muy mal», contó José Rodríguez, uno de los vecinos que llegó al sitio tras escuchar un fuerte estruendo.

José vive en una petrocasa, justo al lado de donde quedó el colectivo. Partieron los vidrios de la unidad y ayudó a los sobrevivientes a salir. Quería seguir haciéndolo, pero la escena de las mujeres fallecidas se lo impedía. No podía seguir allí. «Era muy horrible», dijo.

Unas cuatro unidades de Protección Civil llegaron al lugar. Trasladaron a los lesionados al ambulatorio de Central Tacarigua. Aquellas deterioradas instalaciones colapsaron. Eran más de 20 heridos quienes fueron llevados a ese centro y la médico de guardia no se daba abasto. Las ambulancias iban y venían.

Los más graves a la CHET

Los lesionados más graves, posteriormente, fueron llevados a CHET. Entre ellos iba Quintero, pero murió en el camino. El resto fue dado de alta.

«Escuchamos como un avión aterrizando, pero era el bus que venía a todo dar. El conductor trató como de esquivar y luego se metió hacia el monte», contó Cruz Vargas, quien desde la ventana de su casa vio cuando el bus se volcó.

A la casa de la familia Vargas se llevaron a dos señoras mayores para atenderlas. Una anciana le prestó los primeros auxilios y luego se fueron hacia sus hogares.

«Dios está triste por esto que pasó (el vuelco) y yo también. No conocía a nadie de los que iba en el bus, pero no hace falta, son seres humanos los que iban allí y me duele», comentaba un niño de 11 años, quien se acercó al lugar luego de los hechos.

Mientras conversaba con la prensa, otros buses y vehículos pesados pasaban por la carretera a exceso de velocidad, parecía que los conductores no sentían temor ante los hechos de los que el pueblo entero se lamentaba.

Sobre el conductor, de nombre Ronny Ledezma, se supo que estaría en graves condiciones en la Ciudad Hospitalaria Enrique Tejera. Presuntamente estaría bajo investigaciones por los hechos, aunque los testigos aseguran que al parecer, la causa del siniestro se debió a un desperfecto mecánico. Sin embargo, serán las autoridades las encargadas de esclarecer los hechos.