Tormenta tropical Arthur llegó con fuertes lluvias y vientos a Carolina del Norte

La tormenta tropical Arthur, la primera de la temporada de huracanes atlántica, ocasiona fuertes vientos y lluvias en Carolina del Norte antes de llegar a sus costas en las próximas horas, informó este lunes el Centro Nacional de Huracanes (NHC).

Arthur presenta vientos máximos sostenidos de 75 kilómetros por hora y estaba situado a unos 85 kilómetros al este sureste de Morehead City y a unos 85 kilómetros al sur suroeste de Cabo Hatteras, ambas en Carolina del Norte, según el boletín del NHC de las 8:00 a.m. hora local (12.00 GMT).

Tropical Storm #Arthur having an impact on the #NCwx coast today. @kellycass & I will let you know how long that impact will last and what other weather issues we'll face this week. 9am-1pm ET on the @weatherchannel. pic.twitter.com/MRz3j1pipg

