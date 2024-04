Toros de Aragua comenzó su segunda semana de entrenamientos este lunes 15 de abril en el gimnasio Mauricio Johnson de las Delicias. Tuvo la incorporación de Abraham Irazabal, José Vargas Jr., Rodgel Pérez, Luis Vargas y Gabriel Álvarez. Todos listos para la contienda 2024 de la SPB que está próximo a iniciar este 1 de mayo.

Las flamantes cinco piezas criollas de Toros de Aragua se pusieron a las órdenes del entrenador Jorge Arrieta ante el primer choque de la justa 2024. El entrenamiento matutino comenzó con trabajos de disparos desde la media y larga distancia para entrar en calor. Ese fue el grueso del entrenamiento.

Una de las principales figuras fue Abraham Irazabal, quien mostró un buen estado físico y resaltó entre los jugadores criollos. “Me sentí muy bien, noté la energía de mis compañeros al 100%, todos quieren dar el máximo”.

Irazabal destacó en la contienda pasada, por lo que esta temporada está llamado a ser parte de fundamental de los criollos. “Yo estoy para dar lo mejor de mí y apoyar a mis compañeros como si fueran mi familia. Siempre será ellos primero antes de cualquier cosa”.

“Estoy agradecido con el coach Arrieta porque desde que estuve con él en Cangrejeros me ayudó siempre. Me recibió bien hoy y siempre me dice que es lo que me puede ayudar para el juego”, aseveró el alero respecto a su reencuentro con el mandamás Jorge Arrieta.

El elenco cornúpeta seguirá trabajando en doble turno (en la mañana y en la tarde) en el gimnasio Mauricio Johnson para seguir afinando detalles de cara al primer juego.

