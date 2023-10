Tras un año de la tragedia de Las Tejerías, los habitantes del municipio Santos Michelena aún recuerdan las lluvias que provocaron que decenas de viviendas, de diferentes sectores, fueran arrastradas por las aguas de ríos y quebradas que salieron de su cauce.

Calles sin asfaltar, comercios cerrados e incremento de la economía informal, son algunas de las huellas que aún permanecen de aquel evento registrado hace un año. Son escasas las casas que se mantienen a orillas de la quebrada Los Patos, algunas conservan los daños estructurales.

Vecinos y comerciantes perdieron familiares y gran parte de su patrimonio, algunos aún esperan apoyo de las autoridades gubernamentales, como es el caso de Manuel Gómez Da Silva Abreu, dueño del hotel y restaurante Los Palmares, quien perdió a su esposa aquella fatídica noche.

“Estábamos en la habitación cuando nos llegó el agua. Mi esposa murió en mis brazos”, contó el señor Manuel, quien ahora vive en casa de uno de sus trabajadores luego que su establecimiento quedara inoperativo tras las precipitaciones del 08 de octubre de 2022.

De acuerdo a la administración de Nicolás Maduro, 54 personas luego del desbordamiento de la quebrada Los Patos.

El icónico comercio se mantiene aún cerrado. Gómez Da Silva recibió financiamiento del gobierno que solo le permitió saldar deudas.

«Lo que me dieron no alcanza ni siquiera para hablar con las personas que van a arreglar esto. Este local tiene más de 60 años y toda mi vida he estado aquí, pero ahora lo estoy vendiendo. Estoy arreglando una casita para vivir”, comentó el adulto mayor.

La Zona Industrial también quedó afectada por el alud hace un año. Esto generó que sólo nueve empresas estuvieran activas en aquel entonces, pero ahora son 12 las industrias operativas, cuando en otros años funcionarios hasta 30.

Sin poder entrar a sus casas

En el sector Pinto Salinas, ubicado en el casco central de la localidad, todavía hay personas que no han podido ocupar sus hogares. Deben vivir en casas de familiares y amigos, mientras esperan el apoyo de las autoridades municipales.

Úrsula González, residente de esta comunidad, perdió su casa y desde hace un año se ha visto obligada a vivir en casa de una vecina debido a la falta de apoyo de las autoridades municipales. Hace días agarró una bacteria en su pierna cuando reparaba unas filtraciones.

«Perdí todo en mi casa. La gente de la alcaldía ni ha entrado a limpiar, no me han ayudado para nada. Hace unos días me dieron un cemento para acomodar todas las filtraciones, pero agarré una bacteria”, recalcó.

Lee también: Las causas naturales y humanas detrás de la tragedia de Las Tejerías

Para la señora Úrsula ha sido difícil recuperarse luego de la tragedia. En su casa trabajaba como peluquera y como vendedora de arepas. Cuando ocurrió el desastre natural perdió la mayoría de sus implementos de trabajo.

“El río se llevó todo. No he podido recuperarme, aquí no hay trabajo. La gente vive es de las bolsas de comida, de las dádivas que da el gobierno”, aseveró.

Actos gubernamentales

Regulo La Cruz, alcalde encargado de Santos Michelena, informó que en el marco del aniversario de la tragedia fueron entregados 67 apartamentos y 200 están en ejecución para ser concedidas el próximo año.

Afirmó que se han atendido al menos 500 familias como parte del programa de la Gran Misión Vivienda Venezuela.

El 29 de diciembre del año pasado, el gobierno de Maduro había entregado 440 viviendas en la ciudad socialista Antonio Ricaurte, en el municipio Mario Briceño Iragorry, a los afectados de Las Tejerías.

No todas las familias que perdieron sus casas fueron reubicadas a la parroquia Caña de Azúcar. Algunas recibieron apartamentos en los municipios Zamora, José Félix Ribas y en otras zonas del país, a través de la Gran Misión Vivienda Venezuela.

La Cruz, acompañado de Magaly Gutiérrez, ministra para la Salud y Diosdado Cabello, vicepresidente del Partido Socialista de Venezuela (PSUV), inauguraron el Hospital Dr. José Gregorio Hernández. Más de 400.000 personas entre Las Tejerías y el eje este de Aragua serían las beneficiadas con este centro de salud.

Tomografía, rayos X, traumatología, pediatría, medicina interna, odontología, nefrología, sala de parto y preparto y Unidades de Cuidados Intensivos (UCI), son varios de los servicios con los que cuenta el hospital.

¿Quieres recibir nuestros titulares diarios, matutinos y vespertinos?

Únete a nuestro canal de Telegram

https://t.me/titularesec

O a nuestro grupo de whatsapp

https://chat.whatsapp.com/E55qyLa9mGw2hNNrN32r1b

Con gusto te los enviaremos