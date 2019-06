Sin embargo, es probable que los sospechosos sean juzgados por contumacia, puesto que Rusia y Ucrania no extraditan a sus ciudadanos procesados en el exterior. Pero el anuncio del juicio a los cuatro hombres, que comenzará el 9 de marzo de 2020 en el tribunal (de “alta seguridad”) de Schiphol, Holanda, es un mensaje claro hacia Rusia, que siempre ha negado cualquier participación.

Con Igor Guirkin, apodado “Strelkov” (tirador), los investigadores apuntan a uno de los principales comandantes separatistas del comienzo del conflicto con el ejército ucraniano hace cinco años, y probablemente su representante más mediático en la época.

El fiscal holandés Fred Westerbeke habla durante la rueda de prensa para presentar el informe final de la investigación sobre el derribo del vuelo MH17, este miércoles 19 de junio en Nieuwegein (Holanda). AFP



No obstante, Guirkin, desmintió este miércoles cualquier implicación de los separatistas ucranianos prorrusos. “Todo lo que puedo decir es que el Boeing no fue derribado por los rebeldes”, afirmó quien era uno de los líderes de la rebelión separatista en la época del accidente. También dijo que no piensa dar su testimonio.

Fueron emitidas órdenes de arresto internacional contra los cuatro sospechosos, cuyos nombres ya figuran en listas nacionales e internacionales de personas buscadas, destacó el jefe de la policía holandesa, Wilbert Paulissen.