Trump quiere convocar la cumbre del G7 como señal de normalización

El presidente estadounidense, Donald Trump, anunció este miércoles que considera convocar en persona en EE.UU. a los líderes del G7 para su cumbre anual como señal de “normalización”, tras haberla cancelado previamente por la pandemia del coronavirus.

“Ahora que nuestro país está en “Transición de vuelta a la Grandeza”, estoy considerando reprogramar el G7, en la misma o una fecha similar, en Washington D.C., en el legendario Camp David”, dijo Trump en su cuenta de Twitter, en referencia a la residencia presidencial a las afueras de la capital estadounidense.

“Los otros miembros también están iniciando su REGRESO. Así que sería una gran señal para todos – ¡normalización!”, remarcó.

Now that our Country is “Transitioning back to Greatness”, I am considering rescheduling the G-7, on the same or similar date, in Washington, D.C., at the legendary Camp David. The other members are also beginning their COMEBACK. It would be a great sign to all – normalization!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 20, 2020