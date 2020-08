View this post on Instagram

Recordando a nuestro Simón Díaz. Tal y como lo dice Tío Simón, "NUESTRO MAYOR TESORO ES LA FAMILIA", "UNIDOS EN FAMILIA", MUCHA FE VENEZUELA. Desliza ➡️➡️ y escucharás una parte de esa hermosa canción que nos dejó Simón Díaz a todos los venezolanos.