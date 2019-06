Extrabajadores de la Faja Petrolífera del Orinoco no han recibido respuesta del régimen chavista tras una semana de haber iniciado una protesta en huelga de hambre, en la Plaza La Moneda, en el centro de Caracas.

Exigen el pago de sus pasivos laborales. 800 Noticias confirmó que de los 50 trabajadores que iniciaron esta actividad de protesta solo quedan 20, muchos se han retirado por el deterioro en su estado de salud.

Los extrabajadores de la petrolera ExxonMobil iniciaron la huelga el 30 de mayo a las 10:20 a.m.. Reclaman sus pasivos laborales, cuya responsabilidad de pagar pasó a manos del gobierno luego de que el fallecido Hugo Chávez expropió en 2007 el proyecto Cerro Negro, propiedad compartida de la multinacional estadounidense.

Aseguran que van a resistir hasta que Nicolás Maduro los atienda y les paguen lo que exigen como sus derechos salariales.

“Tenemos 8 días ya aquí, padeciendo hambre, de no recibir respuesta vamos a seguir arreciando las protestas en la calle, no vamos a permitir que la indolencia del gobierno haga morir a estos padres de familia que decidieron dar su vida por esos pasivos laborales que les adeudan, nosotros no estamos perjudicando al gobierno, ha habido indolencia y esperamos que el presidente haga justicia con nosotros, estamos esperando que nos llame a dialogar, él llama a la oposición todos los días al diálogo, entonces nosotros lo llamamos a un diálogo y él no quiere, entonces este país nunca va a salir adelante porque no hay diálogo por ninguna parte”, declaró a 800 Noticias el señor Pedro Amado, vocero principal de los extrabajadores de la Faja Petrolífera del Orinoco.

Con información de 800 Noticias