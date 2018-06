“Paro de 48, es oficial la decisión de paralización de actividades académicas por 48 horas, jueves 28 y viernes 29 de junio. #ColapsoUniVe”, anunció la Federación a través de su cuenta en la red social Twitter.

Los profesores tomaron esta decisión “dada la condición infrahumana” que, aseguran, viven en las casas de estudio y que les impide continuar con sus funciones académicas, de extensión e investigación.

La Fapuv denuncia una “pulverización del salario” de los docentes universitarios en medio de la crisis económica nacional, que alcanzó en mayo una inflación diaria de 2,4 % según datos de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento).

Los ingresos mensuales de estos trabajadores no cubren ni de la décima parte de la canasta básica alimentaria que el mes pasado supero los 220 millones de bolívares (entre 100 y 2.291 dólares según las tasas oficiales).

La Federación de Trabajadores Universitarios de Venezuela (FTUV), un sindicato docente afín al chavismo gobernante, amenazó ayer con paralizar sus actividades de forma indefinida hasta que no sea incrementado el salario que perciben los profesores.

Según la FTV, los profesores universitarios devengan entre 2.000.000 (21 o 0,95 dólares según las tasas de cambio oficial) y 4.000.000 (42 o 1,9 dólares) de bolívares mensuales, mientras que algunos trabajadores obreros o administrativos apenas 400.000 (4 o 0,20 dólares).

La Fapuv exigió hoy sueldos que sean al menos unas 20 veces superiores para los profesores de acuerdo a sus cargas laborales y su nivel como docentes.

“El gobierno está vaciando de profesores a las universidades, llevándolas al colapso”, reza un mensaje que la Federación difunde de manera reiterada en las redes sociales para alertar por las renuncias “masivas” de docentes en los últimos meses.

Otro paro académico se realizó este lunes en las universidades autónomas y públicas del país como medida para exigir mejoras salariales.

A la par de los profesores, trabajadores del sector salud han hecho manifestaciones en las últimas semanas y se organizan para un eventual paro indefinido como mecanismo de presión para obtener aumentos de sus sueldos.