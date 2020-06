El diputado por Carabobo a la Asamblea Nacional y presidente del partido Un Nuevo Tiempo en Carabobo, Ylidio De Abreu, afirmó que sin partidos libres es imposible que exista una democracia verdadera.

“Hoy sin duda el juego está claro, lo que pretenden es, entregar la tarjeta de los partidos defensores de la democracia, a los diputados traidores de la operación alacrán, especialmente los del G4 (VP, AD, UNT Y PJ)”, dijo el parlamentario.

Abreu citó que ya antes habían inhabilitado a estos partidos, sin embargo, ahora sin ningún tipo de explicación, habilitan las tarjetas para entregarlas solamente con el propósito de ir a un proceso electoral que difícilmente un demócrata pueda aceptar tomando en cuenta los mecanismos utilizados para nombrar los nuevos rectores del CNE.

Debo decirle a los carabobeños que por muy oscura que esté la noche, no nos podemos rendir, me niego a rendirme, me niego a entregar a UNT de buenas a primeras, Me niego a entregar el futuro de los carabobeños y el futuro de mis hijos, por eso les pido que nos mantengamos de pie, porque más temprano que tarde pesadilla se va a acabar, afirmó Abreu.

El parlamentario concluyó diciendo que lo fundamental en este momento en Venezuela es que se respete la Constitución, pues sin ese respeto no puede haber elecciones verdaderamente libres.