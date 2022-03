NYT: Vacaciones en Venezuela acabaron abruptamente para turistas rusos que debieron volver entre sanciones

Los viajeros rusos que vacacionaban en la Isla de Margarita a pocas horas de activarse las sanciones contra su país, por causa de la invasión de Vladimir Putin a Ucrania, debieron adelantar el retorno a Moscú antes de que las medidas afectaran su camino a casa.

Señala un reportaje publicado en la web del New York Times que se trata de vacacionistas eslavos que ayudaron a dar una nueva vida a la idílica isla, una vez una meca turística del Caribe que quedó devastada en los últimos años por la crisis económica, el aislamiento internacional y la pandemia.

Según un acuerdo aprobado por los gobiernos de los dos países, más de 10 mil rusos han visitado Margarita desde septiembre en vuelos chárter directos desde Moscú, en lo que era la única conexión internacional de la isla.

El acuerdo dio trabajo a cientos de residentes de Margarita en 20 hoteles y obligó al chavismo a mejorar el caótico suministro de electricidad, agua y gasolina de la isla. El crimen endémico fue llevado al talón; los negocios comenzaron a reabrir; los residentes que habían emigrado comenzaron a regresar.

Una fracción es mejor que nada

El reciente aumento de visitantes rusos representó una pequeña fracción de los tres millones de turistas que Margarita recibió anualmente en su punto máximo a principios de la década de 2010. Pero la llegada de las primeras giras internacionales organizadas en años dio a los lugareños la esperanza de haber cambiado el rumbo de la desgracia.

“Queremos abrazar a cualquier extranjero que venga aquí”, dijo José Gregorio Rodríguez, presidente de la Cámara de Comercio en el estado de Nueva Esparta, que incluye a Margarita. “Cuando estás en cero, cualquier mejora es bienvenida”.

Los rusos se sintieron atraídos por Margarita por los precios bajos, el exotismo, la falta de visa o las restricciones pandémicas y el sol todo el año, dijeron los turistas entrevistados en la isla en febrero y principios de marzo. Los recorridos comenzaron en 850 dólares por persona por 13 noches en un hotel de playa de tres estrellas con todo incluido, incluidos los vuelos de regreso desde Moscú, 15 horas en cada sentido.

“Es algo nuevo, emocionante”, dijo Lucia Aleeva, bloguera de la ciudad de Kazán. “Somos los primeros exploradores, en cierto modo”.

El destino más exótico

Algunos turistas rusos dijeron que reservaron los boletos a Margarita solo uno o dos días antes del viaje sin saber nada sobre Venezuela, atraídos por el destino por su precio inusualmente bajo. La mayoría de los entrevistados se describieron a sí mismos como propietarios de pequeñas empresas o trabajadores públicos provinciales, muchos de los cuales procedían de capitales estatales tan lejanas como Chita, una ciudad siberiana cercana a Mongolia. Algunos nunca habían estado fuera de Rusia; la mayoría nunca había estado en América Latina.

Muchos de los turistas mayores comenzaron sus vacaciones de una manera estereotipada por los rusos: bebiendo en exceso. El mes pasado, Algis, que trabaja para una empresa de construcción en Sochi, en el sur de Rusia, estaba ebrio cuando bajó del avión con varias capas de ropa de invierno a 90 grados de temperatura. Sostenía una bolsa de alcohol libre de impuestos en una mano y un paquete desmenuzado de varios billetes de dólar en la otra, diciendo que tenía la intención de invertirlos en un posible matrimonio en la isla.

Otro turista llamado Andrey, que alquila equipo pesado en la ciudad minera de Chelyabinsk, contó durante una cena repleta de copiosas botellas de vino chileno barato cómo, durante una sesión de bebida intensa que comenzó en su ciudad natal y continuó hasta la terminal del aeropuerto de Moscú y el vuelo a Margarita, lo sobresaltó una voz que anunciaba por el altavoz del avión que había sido seleccionado para reunirse con el funcionario chavista, Alí Padrón, al aterrizar porque era el turista ruso número 10 mil en visitar la isla.

Andrey dijo que luchó por pararse derecho para la fotografía.

En el extenso resort de Margarita de Sunsol Ecoland, los rusos bailaron hasta altas horas de la madrugada en una discoteca en la playa alternando reggaeton con éxitos rusos de bandas como Leningrad, un acto de ska malhablado que idealizó las hazañas de vida y bebida de los trabajadores de clase desvalida.

En las visitas a los pueblos coloniales de Margarita durante el día, muchos se maravillaron de la capacidad de los venezolanos para mantener el buen ánimo a pesar de las dificultades económicas cotidianas.

El estallido de la realidad

Pero luego, el 24 de febrero, Rusia invadió Ucrania y la guerra repercutió rápidamente en regiones muy alejadas del campo de batalla.

A medida que se intensificaron los combates, las naciones y empresas occidentales cerraron su espacio aéreo a los vuelos rusos y suspendieron los contratos de arrendamiento y el suministro de piezas de aviación. En respuesta, el operador turístico centrado en Rusia, Pegas Touristik, les dijo a los clientes que tomaban el sol en Margarita que tendrían que evacuar.

Muchos comenzaron a preguntarse qué tribulaciones les esperarían ahora en casa.

Temores disparados

La inflación en Rusia se está disparando; aumentan los temores de escasez y acaparamiento; y el gobierno está imponiendo controles de divisas y amenazando a las empresas extranjeras, haciéndose eco de la vida durante la depresión económica de ocho años de Venezuela, de la que el país sudamericano acaba de salir.

“Afortunadamente, tienen el mar y el sol”, dijo Yulia, una trabajadora del ministerio de Moscú. “En un país como el nuestro, sobrevivir a la agitación y la pobreza sería mucho más difícil y triste”.

Como otros rusos entrevistados en Margarita desde el comienzo de la guerra, Yulia pidió no usar su apellido. Ninguno de los turistas rusos con los que habló el New York Times quiso comentar sobre la invasión en sí, o sobre los primeros informes de víctimas civiles en Ucrania. A menudo culpaban a una mala conexión a Internet el hecho de no estar al tanto de las noticias. El gobierno ruso ha convertido incluso la mención de la guerra en un delito penal castigado con hasta 15 años de prisión.

Yulia pasó sus últimos días en Margarita en la playa leyendo la novela distópica “1984”, de George Orwell.

De festivo a sombrío

A medida que se intensificaban los combates y las sanciones internacionales contra Rusia, el estado de ánimo en los centros turísticos se volvió cada vez más sombrío. El poder adquisitivo de los rusos se desplomó con el rublo y sus tarjetas bancarias dejaron de funcionar.

Los invitados rusos de Sunsol comieron su última cena en la isla en silencio. El ruido habitual de una conversación animada y el tintineo de las copas de vino en el gran salón de buffet del hotel se había ido, reemplazado por el sonido distante de las olas.

La discoteca de la playa estaba vacía. Un grupo de artistas venezolanos bailaron solos en el escenario, tratando infructuosamente de animar a los invitados sombríos que contemplaban sus problemas inminentes.

La moneda rusa ha perdido alrededor del 37 por ciento de su valor desde el comienzo de la guerra, y cientos de miles de sus ciudadanos se enfrentan al desempleo, ya que las sanciones cierran empresas a un ritmo récord.

Una asociación rusa de operadores turísticos dijo que las reservas internacionales cayeron un 70 por ciento en la semana posterior al estallido de la guerra.

El estado de ánimo entre el personal del complejo era igualmente sombrío.

El duro golpe de la guerra

La guerra ha asestado un duro golpe a Margarita, que esperaba recibir este año 65 mil visitantes rusos. Algunos empresarios remodelaron sus hoteles inactivos para acomodar a los visitantes esperados y contrataron nuevo personal, con la esperanza de que los vuelos rusos abrieran las puertas a otros turistas internacionales.

Los salarios eran insignificantes —los meseros ganaban tan solo 1 dólar por día— pero los trabajos al menos proporcionaban comidas estables en un país donde el hambre abunda. Desde que estalló la guerra, muchas personas ya han perdido sus trabajos o les han recortado los turnos.

El último vuelo de Margarita a Moscú salió el 8 de marzo. Desde entonces, todas las principales aerolíneas rusas han dejado de volar hacia el oeste más allá de la vecina Bielorrusia.

Futuro incierto

Aunque Pegas continúa publicitando los recorridos por Margarita a partir de abril, quienes tienen negocios turísticos en la isla dicen que el futuro de la ruta es incierto.

Durante los últimos días de sus vacaciones, algunos invitados dijeron que pusieron su fe en Putin, quien gobernó Rusia durante 22 años con el apoyo de muchos rusos.

“Confiamos en nuestro presidente”, dijo una turista de Moscú, también llamada Yulia. “No creo que nos lleve al colapso”. Su esposo Oleg intervino en voz baja: “Bueno, ya se derrumbó”…

Otros intentaron disfrutar del resto de lo que vieron como su última visión del mundo exterior.

“Decidimos relajarnos, como si fuera la última vez”, dijo Ravil, un diseñador de Moscú. “No entendemos si volveremos al mismo país del que salimos”.

Con información de The New York Times.