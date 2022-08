Continúan los problemas de suministro de agua en varias comunidades de Valencia, luego de la parada programada de tres días que anunció el presidente de Hidrocentro, la semana pasada.

Como se recordará, la información que suministró Leonel Ruiz, indicaba que el servicio de agua sería suspendido por tres días, desde el 31 de julio al 3 de agosto, para sustituir unas tuberías del Sistema Regional del Centro I.

Sin embargo el servicio no fue repuesto en el tiempo previsto. Algunos sectores reportan que el agua les llegó el sábado, se fue el domingo y volvió en la noche, por lo que este lunes amanecieron secos.

Hidrocentro no ha publicado no ha publicado ninguna información sobre el particular en sus redes sociales, como tampoco lo ha hecho el Ministerio para la Atención de las Aguas.

Entre las comunidades que solo recibieron el servicio el sábado y permanecen en espera figuran las urbanizaciones Lomas del Este y El Trigal y El Viñedo. Lo mismo ocurrió en La Campiña I y II, El Naranjal y barrio Unión de Naguanagua.

En La Isabelica llegó el agua el domingo en la noche, pero ya este lunes no había servicio.

Habitantes de Francisco de Miranda, La Bocaina, Monumental y Lomas de Funval entre otras, al sur de Valencia, esperaban que el racionamiento de dos días a la semana (martes y viernes) les fuera eliminado, pero esto no sucedió. Tienen que seguir almacenando de agua para el resto de la semana.