En lo que escampó, vecinos de distintos sectores del municipio Naguanagua salieron a la avenida Universidad a protestar por la ineficiencia de los servicios públicos y el incremento de robos a mano armada, así como el hurto de cables de telefonía y fibra óptica.

“Quiero que mis hijos salgan sin miedo”, “No hay luz, no hay agua, no hay gas” son solo algunas de las fases escritas en cartones con las que los naguanaguenses salieron a exigir una mejor calidad de servicios y de mayor calidad de vida.

Los vecinos exigen respeto al ciudadano, al tiempo que rechazaron la respuesta que dio el gobernador de Carabobo a una vecina de la urbanización El Trigal a través de las redes sociales cuando le exigió agua, y su respuesta fue: que se mudara.

“Esas no son respuestas gobernador, si usted tiene un puesto, usted tiene que estar preparado para gerenciar. Y en ningún momento, ni yo acepto como ciudadano que usted, me venga a decir a mí, que me mude. El que se tienen que mudarse de la gobernación es usted, porque es usted quien tienen que proveernos de los servicios básicos y tiene que saber hacía donde van”, declaró uno de los vecinos en medio de la protesta.

Los habitantes de Naguanagua reclaman, que los impuestos que pagan al municipio, sean retribuidos a través de una mejor calidad de servicio de agua, gas, electricidad y seguridad.

Ellos también reclaman la falta de patrullaje policial y alumbrado público, especialmente en el casco central donde se producen hasta ocho asaltos durante el mes.

#CaraotaEnCarabobo "No hay luz, no hay agua, no hay gas. Quiero que me devuelvan a mi Venezuela bella", habitantes de Naguanagua, estado #Carabobo, protestaron este #4Sep en exigencia a mejores condiciones de vida pic.twitter.com/2xHSHoynFJ — CaraotaDigital (@CaraotaDigital) September 4, 2018