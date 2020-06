Para el presidente de la Academia de la Historia del Estado Carabobo, Carlos Cruz, de alguna manera se podría comparar la situación actual de Venezuela con el escenario vivido en la nación antes de la Batalla de Carabobo en 1821.

El historiador considera que la Batalla de Carabobo es el hecho histórico más importante de Venezuela, porque con ella se sella la independencia de España. En esa fecha nuestro país recibió un gran respaldo del imperio británico para lograr la independencia, pese a que eso no se ha querido reconocer. “Sin el apoyo de Inglaterra yo hubiese visto difícil que se hubiese logrado la independencia como se logró. Sin embargo el costo para Venezuela y la libertad de otros cinco países fue extremadamente alto”.

Cruz refirió que si se revisa la carta que el Libertador escribió a Fernando Peñalver siete días después de la batalla, ahí Bolivar describe el estado en que quedó el país. Era un país deshecho, desangrado, con poca gente buena, y muchas personas que no sabían qué fue lo que se conquistó”.

Nos quedó un país libre pero sin rumbo, detalló el historiador. Para colmo, Bolívar tenía que seguir su expedición libertaria por los demás países.

Cruz manifestó que si se traspola la situación de la Venezuela de 1821 a la actualidad, se puede apreciar que tenemos un país sumamente complicado, que está prácticamente atomizado, con una crisis económica bárbara y con muchos venezolanos en el exterior buscando un mejor futuro. “Estamos en una situación donde Venezuela necesita reencontrarse consigo misma para poder buscar el rumbo y llegar a ser una nación normal”.

El historiador Luis Cubillán Fonseca sostiene que la batalla tuvo una motivación económica, pues España había entregado a la Compañía Guipozcana el monopolio de la comercialización de la producción nacional y la gente quería quitarse ese yugo. “Esta compañía de origen vasco ponía el precio a su antojo de los productos nacionales que se iban a exportar. Y al país no podía ingresar nada que no lo comercializara esta empresa, lo cual tenía sumamente molestos a los hacendados”.

Cubillán Fonseca sostiene que era a esta situación a la que se refería el Libertador Simón Bolívar cuando hablaba de esclavitud. Era la esclavitud económica, porque su padre era un productor de cacao.

La Compañía Guipozcoana no solo se dedicaba al comercio, también a las actividades militares, al punto que cuando en el oriente de país se alzaron unos esclavos, ella mandó a mil 500 hombres para que solucionaran el problema.

Cubillán refirió que el imperio español estaba ahogando a una colonia que estaba desarrollándose, y que entre su ciudadanos contaba con mucha gente culta como Miguel José Sanz, Andrés Bello y a Miguel Peña, entre otros.

El historiador citó que la Guerra de la Independencia duró 10 años. Para el momento de la Batalla de Carabobo ya se habían ido los vascos, pero el daño ya estaba hecho y los venezolanos se sentían víctimas de un ahogo económico, por eso querían quitarse el yugo de encima.

Subrayó que ciertas circunstancias actuales, entre las cuales se incluye la globalización, hacen imposible comparar ese momento histórico con el actual.

También apuntó que en la actualidad hay 60 países que apoyan a Juan Guaidó como presidente encargado, y tres que no lo respaldan como Rusia, China e Irán. “Eso no se había visto nunca. Bolívar no tuvo más remedio que buscar a los ingleses y decirles vengan acá y yo le pago para que me ayuden a sacar esa gente. Los miembros de la legión británica fueron quienes decidieron la batalla de Carabobo realmente”.

SIN DESFILE OTRA VEZ

Este año, por efectos de la cuarentena, no habrá desfile en Campo Carabobo para celebrar el 199 aniversario de la batalla que le dio la libertad a Venezuela y el Día del Ejército.

Usuarios de la autopista Valencia Campo Carabobo aseguran que en días pasado se observó movimiento de tanques y personal militar, no obstante Nicolás Maduro anunció este martes en la tarde que no habrá desfile, pues la efemérides cayó en la semana de confinamiento por el Covid-19.

El año pasado Maduro también suspendió el desfile, pero ese 24 de junio se presentó de sorpresa en Campo Carabobo a las 6:00 am, y colocó ofrendas florales ante el Altar de la Patria.

La lógica indica que el próximo año debe haber desfile y una actividad muy especial, pues se celebrará el bicentenario de la Batalla de Carabobo.