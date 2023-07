Venezuela y Colombia abordan los desafíos en la frontera común durante un foro binacional

La reunión tuvo lugar en la ciudad fronteriza venezolana de San Antonio, en Táchira, desde donde Freddy Bernal aseguró que en el país "no hay secuestros, no hay extorsión, no hay atentados con bombas" ni "grupos criminales", luego de que calificara de "casi risible" que un empresario colombiano diga que tiene "mucho miedo" de entrar a Venezuela