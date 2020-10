Franklin Rodríguez, estudiante y activista de la Universidad de Oriente (UDO) en el núcleo de Puerto Ordaz, estado Bolívar, denunció que la crisis que se vive en Venezuela, la inacción de las autoridades universitarias y la pandemia, se han convertido en un candado, con un cierre indefinido, para la educación del país.

Las universidades del país mantienen cerradas sus puertas y el estudiantado, que pierde tiempo activo para su preparación, no tiene ningún tipo de consulta y mucho de respuestas ni de las autoridades ejecutivas, ni de las universitarias, recalcó.

El dirigente estudiantil se quejó sobre la actuación del Consejo universitario pues se limitó a decir, mediante un comunicado, que las actividades académicas iniciarán cuando la pandemia cese y existan condiciones de bioseguridad.

La rectora Milena Bravo mantiene una gran desconexión con los estudiantes y toma decisiones arbitrarias, en lugar de exigir al desgobierno condiciones y apoyo para la recuperación de las instalaciones, subrayó.

Rodríguez indicó que el ministro para la educación superior, César Trompiz, le miente al país, mostrando una normalidad en las almas mater, cuando estas son sumamente golpeadas por la crisis económica que se vive en Venezuela.

Nuestras universidades son víctimas permanentes de robos en sus instalaciones que se encuentran en total desmantelamiento, violando los artículos 103 y 104 de la Constitución, exaltó el también miembro del equipo político de Griselda Reyes en la mencionada entidad.

Los estudiantes de la Universidad de Oriente hoy no tenemos respuestas, así como profesores, personal administrativo y obrero, quienes son víctimas de un salario que no cubre sus necesidades básicas y además no gozan de los beneficios de transporte, comedor, ni cuentan con condiciones mínimas correspondientes a la Casa más alta de Oriente, añadió.

Condenó que no existan las condiciones para llevar a cabo la educación online, pues es prácticamente imposible hacerla, debido a que estudiantes y maestros, no tienen la capacidad de adquirir equipos del desarrollo de la misma.

El portavoz estudiantil hizo un llamado a Trompiz y a la rectora Bravo para que se aboquen a dar respuesta inmediata a los estudiantes y todos los que hacen vida en la institución.

Nota de Prensa