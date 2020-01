La dirección nacional del partido Voluntad Popular, rechazó el asalto institucional iniciado contra el partido Primero Justicia, por parte de la denominada “Fracción PSUV-CLAP” en complot con el régimen usurpador, a través del cual buscan adueñarse de su tarjeta electoral.

La diputada a la Asamblea Nacional, Manuela Bolívar afirmó: “Aquí estamos todos los dirigentes y activistas de Voluntad Popular dándole nuestro respaldo a los hermanos de Primero Justicia, porque los partidos no son paredes ni solo tarjetas; son redes humanas que hoy construyen y defienden derechos”.

“Hoy más que nunca los militantes de cada partido estamos pujando la libertad de Venezuela y construyendo el país que todos queremos, apegados a nuestra Constitución y principios” recalcó.

Bolívar ofreció declaraciones, luego de una rueda de prensa realizada por el partido justiciero en su sede, donde además acudió gran parte de la dirigencia y militancia de la tolda naranja a brindar su respaldo, ante la nueva ola de persecución.

“Observen los vendidos que no pueden con nosotros y sobre todo vea el jefe de los vendidos que no puede con millones de venezolanos, quienes no negocian la defensa de sus derechos. Estaremos al frente cada día que sea necesario, hasta que conquistemos y logremos #LaMejorVzla”, subrayó Bolívar.

CCN