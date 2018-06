El protagonismo de los jugadores latinoamericanos volvió a estar presente entre los aficionados de la Liga Profesional de Fútbol de Estados Unidos (MLS) al incluir a cinco, entre ellos el venezolano Josef Martínez en los “Primeros Once” que van a participar en el Partido de las Estrellas de este año.

El argentino Ezequiel Barco, el paraguayo Miguel Almirón y el venezolano Martínez, líder de goleo en la MLS, todos ellos compañeros con el Atlanta United, encabezan la lista de los jugadores latinos, complementada por los veteranos Diego Valeri, de los Timbers de Portland, y el mexicano Carlos Vela, del LAFC.

El criollo, quien se encuentra en la carrera por la Bota de Oro de la temporada 2018 en la MLS, aparece por primera vez en el once seleccionado por los aficionados.

Josef continúa como el máximo artillero de la Major League Soccer al sumar 14 dianas en 17 compromisos y el Atlanta United es líder de la Conferencia Este con 34 puntos.

Your votes. Your squad.

Meet the Fan XI for the 2018 #MLSAllStar Game pres. by @Target! pic.twitter.com/DNd4LvWDig

— Major League Soccer (@MLS) June 25, 2018