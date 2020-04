View this post on Instagram

Hoy recibimos a 330 carabobeños provenientes del tachira. Estos compatriotas ya cumplieron la cuarentena en San Antonio pero aquí se les va a llenar una ficha informativa de cada persona para saber donde viven de donde vienen cuáles pruebas se le hicieron números telefónicos vecinos donde viven. Hay q tener un panorama muy claro para poder saber en tiempo real si pasa algo como debemos reaccionar y actuar. Bienvenidos a casa. Aquí nadie se rinde. Q viva Carabobo