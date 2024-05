La sorpresiva convocatoria de elecciones generales en el Reino Unido el próximo 4 de julio anunciada este miércoles por el primer ministro, Rishi Sunak, ha generado malestar entre algunos diputados del Partido Conservador, que consideran que es precipitado.

Varios parlamentarios y al menos un ministro, según ‘The Times’, han opinado que hubiera sido preferible esperar a que mejorara el contexto económico, para optimizar las perspectivas en las urnas, donde afrontan perder sus escaños.

En una declaración a las puertas de su despacho en Downing Street, Sunak recordó que llegó al Gobierno «prometiendo estabilidad económica» y que «gracias al esfuerzo colectivo» su Ejecutivo había logrado que la economía «esté creciendo más rápido de lo que nadie preveía» y que la inflación haya «vuelto a la normalidad -en abril se situó en el 2,3 %-«.

«Esto es la prueba de que nuestras prioridades están funcionando», agregó.

Si bien Sunak quiso aprovechar la mejora de la inflación nacional para convocar elecciones y ganar terreno frente a los laboristas, favoritos en las encuestas con una ventaja de 20 puntos, su anuncio, en privado, ha ocasionado cierta confusión entre algunos sectores conservadores, según han confesado varios diputados a los medios británicos.

«Simplemente no lo entiendo. La economía está mejorando. ¿Por qué no dar más tiempo a que esto se asiente?», se preguntaba en la BBC un diputado conservador, al que no se ha identificado.

En Reino Unido

Otro secretario de Estado del partido gobernante señalaba que si bien «los diputados laboristas están contentos (con el anuncio), los conservadores no lo estamos».

En esta misma línea, el presidente honorario del partido antiimigración y eurófobo Reform UK, Nigel Farage, opinó en un vídeo colgado en redes sociales que Sunak «ha escogido el suicidio» al optar por unas elecciones en julio.

«La falta de profesionalidad es increíble. Estar ahí, empapándose bajo la lluvia, para leer de unos apuntes como un robot, sin pasión, sin convicción, sin brío, sin vigor», señaló el exlíder del antiguo Partido del Brexit.

Según Farage, la declaración del líder ‘tory’ «resume 14 años de conservadurismo, y por qué los van a eliminar en estas elecciones».

«Pero lo que ha hecho, ha escogido el suicidio por encima de la total destrucción porque cuando pasen los meses, esto empeorará y empeorará y empeorará. Ningún avión volará a Ruanda (en alusión al controvertido plan de deportar a ese país a migrantes que llegan al Reino Unido en botes por el canal de la Mancha en situación irregular)», dijo.

